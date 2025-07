FBI neemt 2 miljoen euro aan bitcoin van ransomwaregroep in beslag

De FBI heeft in april 20,2 bitcoin van een ransomwaregroep in beslag genomen, wat omgerekend op dit moment twee miljoen euro is. Dat laat de opsporingsdienst via X weten. De Amerikaanse autoriteiten hebben een rechtbank in Texas vorige week gevraagd om het bedrag verbeurd te laten verklaren. Volgens de autoriteiten gaat het om losgeld betaald bij ransomware-aanvallen. De cryptowallet met bitcoins zou van een lid van de Chaos-ransomwaregroep zijn.

De vermeende eigenaar van de wallet zou ransomware-aanvallen tegen slachtoffers in Texas en andere locaties hebben uitgevoerd, aldus de aanklacht. Het Amerikaanse ministerie van Justitie geeft geen verdere details over de zaak. Een aantal dagen geleden kwam Cisco nog met een analyse van de Chaos-ransomwaregroep, die sinds februari dit jaar actief zou zijn. Het gaat hier om ransomware-as-a-service (RaaS).

Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. Cisco liet weten dat slachtoffers van de Chaos-ransomware zich voornamelijk in de Verenigde Staten bevinden.

Voor de verspreiding van de ransomware maken de aanvallers gebruik van social engineering, waarbij slachtoffers eerst worden bestookt met spam e-mails en daarna bericht ontvangen om de 'helpdesk' te bellen. In werkelijkheid gaat het hier om de aanvallers die het slachtoffer Microsoft Quick Assist laten starten. Dit is een remote access tool. Het slachtoffer krijgt daarna instructies om de aanvaller toegang tot zijn systeem te geven. Daarvandaan proberen de aanvallers de omgeving verder te compromitteren en uiteindelijk de ransomware uit te rollen.