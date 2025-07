OM eist celstraf voor chanteren ex-werkgever met gestolen persoonsgegevens

Wat ik mis is een antwoord op de vraag of dit met eigen databestanden afgeperste bedrijf opdrachten aannam of uitvoerde van de (lokale) overheid.



Zou mij niets verbazen, iets met zorg of een reintegratiebureau of zoiets dergelijks, gezien de gegevens die de man verzamelde, en de wijze waarop hij zijn data versleutelde in eigen geheimtaal die hij niet wil toelichten.



Crimineel zijn activiteiten waren duidelijk gericht op data van oudere slachtoffers.



Ik ben benieuwd naar de uitspraak. Eis van OVJ vind ik weinig indrukwekkend, dus wat doet de Rechter, en wat die laat meewegen in het vonnis.