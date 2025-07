WordPress-sites aangevallen via kritieke kwetsbaarheid in Alone theme

WordPress-websites worden actief aangevallen via een kwetsbaarheid in het Alone theme, zo laat securitybedrijf Wordfence weten. Een beveiligingsupdate voor het probleem (CVE-2025-5394) is sinds 16 juni beschikbaar. Alone is een theme bedoeld voor goede doelen, NGO's, sociale organisaties en fundraising websites. Het gaat om een betaald theme dat volgens de ontwikkelaars op meer dan negenduizend websites actief is.

Het Alone theme bevat een functie voor het installeren van plug-ins. Een kwetsbaarheid in deze functie zorgt ervoor dat ongeauthenticeerde aanvallers zip-bestanden met webshells naar de webserver kunnen uploaden. Via deze webshell is vervolgens remote code execution mogelijk en kan de website volledig worden overgenomen, aldus de uitleg van Wordfence. De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2025-5394) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Wordfence rapporteerde het probleem aan de ontwikkelaars, die op 16 juni met een update kwamen. Volgens het securitybedrijf maken aanvallers sinds 12 juli misbruik van de kwetsbaarheid. Op 14 juli maakte Wordfence details van het beveiligingslek openbaar. Beheerders worden opgeroepen om te updaten naar versie 7.8.5. Hoeveel WordPress-websites dat nog niet hebben gedaan is onbekend.