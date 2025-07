Australië verbiedt YouTube-accounts voor kinderen onder de 16 jaar

Kinderen in Australië onder de 16 jaar mogen vanaf december geen accounts meer op het platform aanmaken, zo heeft de Australische premier Anthony Albanese aangekondigd. Albanese had YouTube eerder nog uitgezonderd van het verbod op social media onder de 16 jaar dat over vier maanden ingaat. Kinderen onder deze leeftijd mogen dan geen accounts meer aanmaken op onder andere Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en X. YouTube is nu ook aan de lijst toegevoegd.

Aangewezen socialmediaplatforms moeten straks "redelijke maatregelen" treffen om te voorkomen dat kinderen een account aanmaken. Bedrijven die de fout ingaan kunnen boetes van tientallen miljoenen Australische dollars krijgen. Hoe die "redelijke maatregelen" er precies moeten uitzien liet minister van Communicatie Anika Wells tijdens een persconferentie niet weten. Wel maakte ze duidelijk dat platforms accounts waarvan ze weten dat die van kinderen zijn straks moet uitschakelen.

Platforms moeten daarnaast het aanmaken van nieuwe accounts tegengaan en reageren op methodes waarmee kinderen de regels omzeilen. Wells stelde dat veel kinderen zeggen dat ze schadelijke content op YouTube tegenkomen. Een geheel YouTube-verbod voor kinderen onder de 16 jaar wil de regering niet invoeren, omdat scholen of ouders voor educatieve doeleinden ook van het platform gebruikmaken, ging de minister verder. Het Australische parlement moet nog met voorstel akkoord gaan, maar ging eerder al akkoord met het verbod op social media onder de 16 jaar. Daarnaast stelt Albanese dat hij voor deze hervormingen brede steun van het parlement heeft. De Australische regering komt later vandaag met meer details over het aangekondigde verbod.