YouTube gaat AI inzetten voor leeftijdsverificatie Amerikaanse gebruikers

YouTube gaat binnenkort AI inzetten voor leeftijdsverificatie van Amerikaanse gebruikers, zo heeft het platform bekendgemaakt. Op basis van verschillende signalen wordt geschat of de gebruiker boven of onder de 18 jaar is. In het geval van minderjarige gebruikers zal YouTube automatisch verschillende aanpassingen doorvoeren. Volwassen gebruikers van wie de leeftijd verkeerd wordt geschat moeten aanvullende verificatie doorlopen om te bewijzen dat ze meerderjarig zijn.

Begin dit jaar kondigde YouTube al aan dat het door middel van machine learning de leeftijd van ingelogde gebruikers wil gaan schatten, ongeacht de leeftijd die in het account is opgegeven. De technologie wordt de komende weken onder een klein aantal gebruikers uitgerold. Om hoeveel gebruikers het precies gaat is niet bekendgemaakt. De technologie zal volgens YouTube naar verschillende signalen kijken, waaronder het soort video's waarnaar is gezocht, de categorieën video's die zijn bekeken en hoelang het account bestaat.

Zodra het systeem vaststelt dat het om een gebruiker onder de 18 jaar gaat worden automatisch "age-appropriate experiences" toegepast. Zo zal YouTube gepersonaliseerde advertenties uitschakelen, "wellbeing tools" in het account van de gebruiker inschakelen, die onder andere waarschuwen wanneer het bedtijd is, en waarborgen aan gegeven aanbevelingen toevoegen.

Wanneer het systeem de leeftijd van een volwassen gebruiker verkeerd schat krijgt die de mogelijkheid om zich door middel van een creditcard of het uploaden van een identiteitsbewijs te identificeren. Het systeem gaat alleen gelden voor ingelogde gebruikers. Voor het bekijken van bepaalde content op het platform of gebruiken van bepaalde features moeten gebruikers over een account beschikken. YouTube zegt het systeem nauwlettend te zullen monitoren voordat het breder wordt uitgerold.