Dropbox stopt binnenkort met eigen wachtwoordmanager Passwords

Dropbox stopt binnenkort met de eigen cloudgebaseerde wachtwoordmanager Dropbox Passwords en adviseert gebruikers om over te stappen op 1Password. Via Dropox Passwords, beschikbaar als mobiele app en browser-extensie, kunnen gebruikers hun wachtwoorden op de servers van Dropbox opslaan en over meerdere apparaten synchroniseren door op hun Dropbox-account in te loggen.

Op 28 oktober zal Dropbox volledig stoppen met de wachtwoordmanager, zo heeft het aangekondigd. De dienst werd in 2020 gelanceerd. Als reden wordt gegeven dat het bedrijf andere features in de opslagdienst wil verbeteren. Vanwege het aangekondigde einde worden er de komende maanden verschillende aanpassingen in de wachtwoordmanager doorgevoerd. Vanaf 28 augustus zal het niet meer mogelijk zijn om nieuwe inloggegevens op te slaan. Alleen het bekijken van eerder opgeslagen wachtwoorden en gebruikersnamen kan dan nog.

Vervolgens stopt op 11 september de mobiele app met werken. De browser-extensie blijft nog wel werken. Op 28 oktober stopt Dropbox met Passwords en zegt het alle door gebruikers opgeslagen inloggegevens van de servers te verwijderen. Gebruikers kunnen hun opgeslagen inloggegevens exporteren als CSV-bestand en importeren in een andere wachtwoordmanager. Dropbox roept gebruikers op om dit tijdig te doen, aangezien de data vanaf 28 oktober niet meer beschikbaar is. Daarnaast adviseert het gebruikers om op 1Password over te stappen.