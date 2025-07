Proton maakt gratis 2FA-applicatie Authenticator beschikbaar

Proton heeft vandaag een gratis tweefactorauthenticatie (2FA) applicatie gelanceerd met de naam Proton Authenticator. De 2FA-app is beschikbaar voor Android, iOS, Linux, macOS en Windows. Via de applicatie kunnen gebruikers 2FA-codes genereren om op een account in te loggen. Het account moet in dit geval wel 2FA door een authenticator-app ondersteunen.

In tegenstelling tot veel diensten van Proton vereist het gebruik van Proton Authenticator geen account. Voor gebruikers met een Proton-account is het mogelijk om hun codes over meerdere apparaten te synchroniseren. Dit gebeurt door middel van end-to-end encryptie, aldus het bedrijf. Daarnaast stelt Proton dat er geen tracking plaatsvindt. Iets wat volgens het bedrijf wel het geval is bij Google Authenticator, Authy en Microsoft Authenticator, drie andere populaire 2FA-apps.

Verder claimt Proton dat de applicatie open source is, maar de broncode is nog niet beschikbaar gemaakt. Proton bood al enige tijd Proton Pass aan, een wachtwoordmanager met ingebouwde 2FA-authenticator.