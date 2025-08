Dahua dicht lek in 126 modellen ip-camera's dat aanvaller code laat uitvoeren

Fabrikant van beveiligingscamera's Dahua heeft voor 126 modellen ip-camera's firmware-updates uitgebracht die twee kwetsbaarheden verhelpen. Via de lekken kan een aanvaller in het ergste geval de apparaten op afstand overnemen. Dahua roept gebruikers op om de updates te installeren. De twee beveiligingslekken worden aangeduid als CVE-2025-31700 en CVE-2025-31701 en kunnen leiden tot een buffer overflow.

Een aanvaller die misbruik van de kwetsbaarheden wil maken moet speciaal geprepareerde pakketten naar de camera sturen. De buffer overflow die vervolgens ontstaat maakt in het ergste geval remote code execution mogelijk, waardoor er volledige controle over het apparaat wordt verkregen, aldus antivirusbedrijf Bitdefender. Daarnaast is het ook mogelijk om de camera's door middel van de beveiligingslekken te laten crashen waardoor er een denial of service ontstaat.

Bitdefender ontdekte de twee kwetsbaarheden en waarschuwde Dahua op 28 maart. Op 7 juli kwam Dahua vervolgens met firmware-updates voor 126 modellen ip-camera's (pdf). Details over beide beveiligingslekken zijn nu door Bitdefender openbaar gemaakt. De enige vereiste voor misbruik is dat een aanvaller een kwetsbare camera kan benaderen, er is geen authenticatie vereist. Bitdefender adviseert om de webinterface van de camera's niet vanaf internet toegankelijk te maken. Daarnaast wordt aangeraden om de camera in een apart VLAN te plaatsen en firmware-updates zo snel mogelijk te installeren.