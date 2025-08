Hoogleraar: openbare ruimte verandert in gecontroleerd surveillancelandschap

De openbare ruimte verandert in toenemende mate in een gecontroleerd surveillancelandschap, waar voortdurend wordt gekeken wie afwijkt van de norm, zo stelt hoogleraar en filosoof Marc Schuilenburg. "En wie afwijkt, wordt al snel als verdacht gezien. Daarmee wordt de publieke ruimte gereduceerd van verscheidenheid tot uitzondering", laat hij in een interview met De Groene Amsterdammer weten.

In het interview spreekt Schuilenburg over de deurbelcamera die steeds verder oprukt in Nederland en als symbool kan worden gezien van een samenleving waarin steeds vaker controle en veiligheid leidend zijn. Volgens de hoogleraar nemen mensen een deurbelcamera om zichzelf gerust te stellen. "De paradox is: het leidt niet tot meer rust, maar juist tot constante alertheid. Mensen met zo’n bel staan permanent “aan” omdat ze elk signaal van de deurbel volgen. Het creëert onzekerheid in plaats van zekerheid."

Schuilenberg, hoogleraar Digital Surveillance aan Erasmus School of Law, legt uit hoe de deurbelcamera ook een controlemiddel is. Hij noemt het 'domestic surveillance', niet door de overheid, maar door burgers zelf. De deurbelcamera gaat volgens de hoogleraar niet over het bang zijn voor inbrekers, maar het verlangen naar zekerheid en controle over de directe omgeving. "Het is niet zozeer dat we onveilig zijn, maar dat we ons zo voelen. En dus grijpen we naar middelen die houvast lijken te bieden."

De komst van de deurbelcamera zorgt er volgens Schuilenberg voor dat de openbare ruimte steeds meer in een gecontroleerd surveillancelandschap verandert waarbij wordt gekeken wie van de norm afwijkt, en mensen die afwijken worden snel als verdacht gezien. "Dit soort technologieën breiden het toezicht in de openbare ruimte uit, vaak zonder dat we dat zelf nog bewust doorhebben. Het gevolg is dat die publieke ruimte steeds minder publiek wordt."

Omvang en diepgang surveillance

Schuilenberg stelde eerder in zijn rede , met de titel ' Making Surveillance Public ', dat surveillance door ontwikkelingen zoals digitalisering, softening en normalisering is uitgegroeid tot ongekende proporties. "Van het massaal verzamelen van data in de gezondheidszorg tot het diep doordringen in het privéleven van burgers met surveillanceproducten, die niet als zodanig meer worden herkend omdat zij een onderdeel zijn geworden van het dagelijkse leven."

De hoogleraar vindt dat bij de ontwikkeling van nieuwe technologie in de ontwerp- en ontwikkelfase al rekening moet worden gehouden met dat wat de samenleving belangrijk vindt, zoals privacy, transparantie en accountability. Daarnaast pleit hij tegenover De Groene Amsterdammer voor persoonlijke bewustwording. "We moeten surveillance opnieuw definiëren, niet alleen als iets van Big Brother en iets wat in China gebeurt, maar als iets wat ook in onze alledaagse keuzes zit."