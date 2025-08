NOvA: offline gaan van Openbaar Ministerie hindert werk advocaten

Advocaten ervaren grote hinder bij het uitvoeren van hun werkzaamheden doordat systemen van het Openbaar Ministerie (OM) offline zijn, zo stelt de Nederlandse Orde van advocaten (NOvA). De Orde vindt dat het OM onvoldoende concreet antwoord geeft op de problemen die advocaten en hun cliënten op dit moment ervaren. Naar aanleiding van mogelijk misbruik van een kwetsbaarheid in Citrix NetScaler besloot het OM twee weken geleden systemen offline te halen.

Het Openbaar Ministerie liet eerder al weten dat het nog weken kan duren voordat systemen weer online zijn. "Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en bedrijfsprocessen van het OM en voor de praktijkuitoefening van advocaten. Zo printen rechtbanken stukken uit die fysiek opgehaald moeten worden", aldus de NOvA. De Orde vindt dat het OM snel met praktische oplossingen en verbeteringen voor de huidige situatie moet komen.

Signal

"Door het wegvallen van digitale toegang kunnen advocaten zich niet stellen in strafzaken. Ook is het indienen van vorderingen benadeelde partij nu enkel mogelijk via post, dit is een traag proces, brengt termijnen in gevaar en de ontvangst is onzeker", zo laat het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) in een brief aan het OM weten ( pdf ). "Het meest zorgelijk zijn de situaties waarin de uitval van de digitale communicatie leidt tot acute risico’s voor slachtoffers."

Het LANGZS pleit voor het openstellen van een extern digitaal kanaal om zo snel stukken uit te wisselen. Daarbij wordt als voorbeeld chatapp Signal genoemd. "Wat op dit moment echter het meest dringend is, is het veilig en snel kunnen uitwisselen van documenten. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om een extern digitaal communicatiemiddel, zoals bijvoorbeeld Signal, hiervoor open te stellen."

Langer vast

De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten laat tegenover de NOS weten dat er meerdere meldingen zijn binnengekomen over verdachten en gevangenen die onnodig langer vastzitten, doordat stukken te laat komen of zelfs ontbreken. Het OM stelt in een reactie daarop niet met dergelijke signalen bekend te zijn. Wanneer systemen van het Openbaar Ministerie weer online komen is nog altijd onbekend.