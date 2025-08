Belastingdienst Curaçao getroffen door ransomware-aanval

De Belastingdienst van Curaçao is vorige week donderdag getroffen door een ransomware-aanval, zo heeft het zelf bekendgemaakt. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening aan inwoners op het eiland, die van verschillende diensten geen gebruik konden en kunnen maken, waaronder het overschrijven van kentekens, de klantenservice en de mogelijkheid om elektronische betalingen bij de kassa's van de Belastingdienst te doen.

Details over de ransomware-aanval, zoals hoe die precies kon plaatsvinden, hoeveel systemen zijn getroffen, of er data is gestolen en welke ransomwaregroep verantwoordelijk is, zijn niet gegeven. De Belastingdienst van Curaçao verwacht dat aanstaande maandag zowel de klantenservice, de balieactiviteiten, het callcenter als de interne processen weer beschikbaar zijn voor het publiek. "Daarbij wordt een voorbehoud gemaakt voor mogelijke technische tegenslagen die zich in het weekend of tijdens de herstart kunnen voordoen", zo laat de organisatie weten.

"Ondanks de beperkingen in de dienstverlening door de recente ransomware-aanval, benadrukt de Belastingdienst Curaçao dat belastingplichtigen hun betalings-verplichtingen tijdig moeten nakomen", zo waarschuwde de dienst. Die riep burgers op om hun belastingen op tijd te betalen om boetes en invorderingsmaatregelen te voorkomen.

Een aantal dagen na de ransomware-aanval kwam het Bureau Telecommunicatie en Post Sint Maarten met een waarschuwing voor ransomware-aanvallen. Volgens de waarschuwing is er een toename van ransomware-aanvallen in de Caribische regio, waarbij publieke instellingen, de gastvrijheidssector en financiële partijen zijn getroffen. Volgens het Bureau laat de ransomware-aanval op de Belastingdienst de kwetsbaarheid van vitale overheidssystemen in de regio zien.