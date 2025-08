Duizenden Nederlanders doen melding van niet-bancaire helpdeskfraude

De Fraudehelpdesk heeft in de eerste zes maanden van dit jaar duizenden meldingen over niet-bancaire helpdeskfraude ontvangen, waarbij oplichters zich voornamelijk voordoen als de fraudeafdeling of medewerker van een cryptobeurs. Slachtoffers werden voor meer dan 2,2 miljoen euro bestolen. Een hoger schadebedrag dan slachtoffers van bancaire fraude bij de Fraudehelpdesk rapporteerden (pdf).

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar registreerde de Fraudehelpdesk in totaal 44.500 meldingen over allerlei fraudes. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om bijna 30.000 meldingen. Het aantal financieel gedupeerden steeg van zo'n 4300 naar bijna 6700. Het totale schadebedrag waar gedupeerden mee te maken kreeg bleef in beide periodes min of meer gelijk, 26,6 miljoen euro tegenover 26,8 miljoen euro. Het gaat hierbij alleen om cijfers van de Fraudehelpdesk.

Niet-bancaire helpdeskfraude

De meeste meldingen die in de eerste helft van 2025 werden gedaan vallen in de categorie niet-bancaire helpdeskfraude. Het gaat dan om helpdeskfraude waar oplichters zich voornamelijk voordoen als de helpdesk of fraudeafdeling van een cryptobeurs en zo slachtoffers proberen op te lichten. Net als bij bancaire helpdeskfraude, waarbij oplichters zich voordoen als bankmedewerker, proberen oplichters bij niet-bancaire helpdeskfraude toegang tot de systemen van slachtoffers te krijgen en frauduleuze transacties uit te voeren. Ook komt het voor dat slachtoffers worden misleid om zelf cryptovaluta naar de wallet van de oplichter over te maken.

In de eerste zes maanden van dit jaar ontving de Fraudehelpdesk zesduizend meldingen van dergelijke fraudes. Een jaar geleden ging het in dezelfde periode nog om 372 meldingen. Het aantal slachtoffers steeg ook, van 16 in de eerst helft van 2024 tegenover 117 in de eerste helft van dit jaar. Het totale schadebedrag dat slachtoffers rapporteerden ging van 80.000 euro naar meer dan 2,2 miljoen euro. Cryptobeurs Bitvavo waarschuwt op de eigen website voor deze vorm van fraude.

Bij bancaire fraude was er juist een afname van het totale schadebedrag zichtbaar. In de eerste zes maanden van 2024 ging het nog om ruim 4,3 miljoen euro dat werd gestolen, tegenover 1,4 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar. Het aantal financieel gedupeerden daalde van 177 naar 92. Wel maakten veel meer mensen melding van deze fraudevorm, bijna 4600 in de eerste helft van 2025 tegenover 1400 in dezelfde periode vorig jaar.

In de categorie misleidende verkoop, zoals ‘verborgen’ abonnementen en diensten van klusbedrijven met extreme tarieven, was er ook een sterke stijging van het aantal meldingen: van ruim 800 naar bijna 2400. Het aantal gedupeerden ging van 500 naar 1500. De schade in deze categorie bedroeg voor de eerste zes maanden van dit jaar bijna 1,3 miljoen euro, tegenover 627.000 euro in 2024.

Vacaturefraude

Het aantal meldingen van vacaturefraude , waarbij slachtoffers denken dat ze een baan hebben maar vervolgens allerlei geld naar oplichters moeten overmaken, kende ook een sterke stijging. In de eerste helft van 2024 ging het om 186 meldingen. Dit jaar ontving de Fraudehelpdesk meer dan 3100 meldingen. De schade bij slachtoffers ging van 821.000 euro naar 1,5 miljoen euro. Bij alle genoemde fraudes gaat het om alleen cijfers van de Fraudehelpdesk. Cijfers van politie en banken zijn hierin niet meegenomen, waardoor het werkelijke aantal slachtoffers en schadebedragen waarschijnlijk hoger zijn.