Cisco lekt persoonlijke gegevens van gebruikers op Cisco.com

Cisco heeft de persoonlijke gegevens van gebruikers op Cisco.com gelekt. Het gaat om naam, organisatienaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en account-gerelateerde metadata, zoals registratiedatum, die door een aanvaller werden gestolen. Volgens Cisco wist een aanvaller door middel van een telefonische phishingaanval toegang tot een niet nader genoemd third-party cloudgebaseerd CRM (customer relationship management)-systeem te krijgen. Hoeveel gebruikers zijn gedupeerd is niet bekendgemaakt.

Volgens Cisco wist de aanvaller uit het CRM-systeem voornamelijk accountgegevens van gebruikers op Cisco.com te exporteren. Cisco.com-accounts worden onder andere gebruikt bij het gebruik van Cisco-producten, -trainingen en -services. Er is geen vertrouwelijke of proprietary informatie van klanten gestolen, aldus het bedrijf, dat toevoegt dat er ook geen wachtwoorden zijn buitgemaakt. Verder zegt Cisco dat de aanval geen impact had op andere CRM-systemen waarvan het gebruikmaakt. Getroffen gebruikers worden waar wettelijk verplicht ingelicht, gaat de verklaring verder. Daarnaast is het datalek bij privacytoezichthouders gemeld.

Afsluitend laat Cisco weten dat het aanvullende maatregelen neemt om soortgelijke incidenten te voorkomen, waaronder het opnieuw onderwijzen van medewerkers over het herkennen van telefonische phishingaanvallen. In juni waarschuwde Google bedrijven en organisaties die met CRM-systeem Salesforce werken voor telefonische phishingaanvallen, waarbij aanvallers door middel van social engineering Salesforce-data van de onderneming proberen te stelen.

Bij de door Google waargenomen aanvallen worden medewerkers van Engelssprekende afdelingen van multinationals gebeld, waarbij de aanvallers zich voordoen als de helpdesk. Vervolgens weten de aanvallers deze medewerkers zover te krijgen om gevoelige inloggegevens te delen of toegang tot Salesforce te verstrekken. Laatst liet verzekeringsmaatschappij Allianz Life weten dat het de gegevens van bijna alle 1,4 miljoen Amerikaanse klanten had gelekt nadat een aanvaller door middel van social engineering toegang tot een third-party, cloudgebaseerd CRM-systeem had gekregen.