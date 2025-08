Adblocker uBlock Origin Lite nu ook beschikbaar voor Safari

De populaire adblocker uBlock Origin Lite is nu ook beschikbaar voor Safari en te downloaden via de appstores van Apple. UBlock Origin Lite is een beperkte versie van uBlock Origin en ontwikkeld om trackers en advertenties te blokkeren. UBlock Origin-ontwikkelaar Raymond Hill besloot vanwege nieuwe eisen die Google aan browser-extensies stelt een Lite-versie te ontwikkelen.

De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Google gaat Manifest V2 vervangen door Manifest V3 en is ook bezig om Manifest V2-gebaseerde extensies uit de Chrome Web Store te verwijderen en bij gebruikers uit te schakelen. Zo is uBlock Origin niet meer via de Chrome Web Store te downloaden.

Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. UBlock Origin en andere adblockers maken gebruik van de webRequest API voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Doordat de webRequest API nu niet meer beschikbaar is moeten adblockers gebruikmaken van een andere oplossing genaamd declarativeNetRequest (DNR). Google claimt dat dit een veiliger alternatief is, maar adblocker-ontwikkelaars stellen dat deze oplossing de werking van adblockers beperkt, omdat er veel minder gefilterd kan worden.

In een FAQ op GitHub laat Hill weten dat verschillende filtermogelijkheden die in UBlock Origin beschikbaar zijn niet naar een Manifest V3-versie van de adblocker zijn over te zetten en daarom ook ontbreken in de Lite-versie. Daarnaast is de Lite-versie minder effectief in het omgaan met websites die van een anti-adblocker gebruikmaken, aldus de ontwikkelaar.

Lezers van Hacker News laten weten dat gebruikers moeten opletten wanneer ze uBlock Origin Lite in de Apple App Store zoeken, aangezien er allerlei andere adblockers in de resultaten worden weergegeven. Hill stelde eerder al dat de uBlock Origin-extensie nog wel volledig wordt ondersteund in Firefox en andere Gecko-gebaseerde browsers. Het is veruit de populairste Firefox-extensie met 9,5 miljoen gebruikers.