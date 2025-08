'Vier miljoen cookies en 200.000 wachtwoorden gestolen door PXA-malware'

Onderzoekers hebben malware ontdekt die meer dan vier miljoen cookies en 200.000 unieke wachtwoorden heeft gestolen en onder andere in Nederland actief is. Dat laten securitybedrijven SentinelOne en Beazley Security in een analyse weten. De PXA-malware, waarvan de eerste versie vorig jaar verscheen, is een infostealer. Dit is malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van allerlei inloggegevens, zoals wachtwoorden, cookies en tokens waarmee toegang tot accounts wordt verkregen.

Voor de verspreiding van de PXA-malware wordt onder andere gebruik gemaakt van een kopie van de Haihaisoft PDF Reader en een Microsoft Word 2013 executable. De aanvallers versturen phishingmails of weten gebruikers op andere wijze deze software te laten downloaden. De software is echter voorzien van een malafide dll-bestand dat wordt geladen wanneer de gebruiker de software start. Het dll-bestand is verantwoordelijk voor het installeren van de uiteindelijke malware. Eenmaal actief steelt de PXA-infostealer informatie uit een groot aantal browsers en crypto-gerelateerde browser-extensies, alsmede configuratiebestanden en databases van cryptowallets en vpn-applicaties.

De PXA-malware kan ook inloggegevens, cookies en session tokens van een aantal specifieke websites stelen. Het gaat dan met name om cryptogelateerde websites, zoals die van cryptobeurzen Binance, Coinbase en Kraken. Wederom is het doel om toegang tot accounts en cryptovaluta van gebruikers te krijgen. De gestolen informatie wordt in een zip-bestand opgeslagen en naar de aanvallers gestuurd. In de logbestanden van de PXA-malware vonden de onderzoekers ip-adressen van meer dan vierduizend slachtoffers in 62 landen. De meeste slachtoffers bevinden zich in Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Nederland, zo stellen ze.