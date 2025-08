Google meldt diefstal van klantgegevens bij aanval op Salesforce-omgeving

Aanvallers zijn in juni erin geslaagd om gegevens uit een Salesforce-omgeving van Google te stelen, zo heeft het techbedrijf gisterenavond laten weten. Google waarschuwde begin juni voor telefonische phishingaanvallen waarbij Salesforce-omgevingen worden gecompromitteerd en is die maand zelf ook slachtoffer geworden, zo heeft het in een update van de waarschuwing bekendgemaakt. De gestolen informatie bestaat voornamelijk uit publiek beschikbare gegevens, waaronder bedrijfsnamen en contactgegevens. Van hoeveel klanten de gegevens zijn buitgemaakt heeft Google niet bekendgemaakt.

Bij de phishingaanvallen worden medewerkers van Engelssprekende afdelingen van multinationals gebeld, waarbij de aanvallers zich voordoen als de helpdesk. Vervolgens weten de aanvallers deze medewerkers zover te krijgen om gevoelige inloggegevens te delen of toegang tot Salesforce te verstrekken. Zodra er toegang is verkregen maken de aanvallers allerlei data buit. "In alle waargenomen gevallen vertrouwden de aanvallers op het manipuleren van eindgebruikers, niet het misbruiken van kwetsbaarheden in Salesforce", aldus Google in de waarschuwing begin juni.

Salesforce is een veelgebruikte leverancier van Customer Relationship Management (CRM) software. Via CRM-systemen houden bedrijven allerlei informatie over klanten en potentiële klanten bij. Onlangs waarschuwden ook verzekeraar Allianz Life en netwerkgigant Cisco dat aanvallers via een telefonische phishingaanval toegang tot hun CRM-omgeving hadden gekregen, waarna er allerlei data van klanten werd gestolen.

Getroffen organisaties worden vervolgens door de aanvallers afgeperst, die een bepaald bedrag eisen en anders dreigen om de gestolen data openbaar te maken. Google denkt dat de aanvallers bezig zijn met het opzetten van een "leak site" om bedrijven zo onder druk te zetten en gegevens openbaar te kunnen maken. Salesforce kwam afgelopen maart nog met advies aan bedrijven om Salesforce-omgevingen tegen social engineering-aanvallen te beschermen.