KLM waarschuwt voor datalek met persoonsgegevens klanten

Ah, heerlijk: weer eens een "extern platform" dat lek blijkt te zijn. KLM verzekert ons dat paspoortnummers en creditcards veilig zijn gebleven, dus we mogen opgelucht ademhalen — onze identiteit is alleen gedeeltelijk op straat gezet. Het Flying Blue-nummer en “het onderwerp van e-mails” zijn buitgemaakt… dus als u ooit heeft gemaild over die verloren koffer vol gênante souvenirs: gefeliciteerd, dat is nu mogelijk lectuur voor onbekende derden.



En natuurlijk weten we niet hoeveel klanten zijn getroffen — want niets zegt "transparantie" als het vage “mogelijk u, mogelijk iedereen”. Maar geen zorgen: de IT-beveiligingsteams hebben direct actie ondernomen… nadat de gegevens al weg waren.



KLM sluit af met de geruststellende tip om “extra alert te zijn op verdachte e-mails”. Want wat is er nu veiliger dan uw eigen mailbox als frontlinie van cyberbeveiliging?