Microsoft komt met noodpatch voor beveiligingslek in Exchange Server

Microsoft heeft buiten de vaste maandelijkse patchcyclus om noodpatches voor een kwetsbaarheid in Exchange Server uitgebracht en verwacht dat aanvallers misbruik van het beveiligingslek zullen gaan maken. Het Amerikaanse cyberagentschap CISA roept organisaties op om in actie te komen, het advies van Microsoft te volgen en de beschikbaar gestelde updates te installeren.

De kwetsbaarheid (CVE-2025-53786) is aanwezig in Exchange Server 2019 en Exchange Server Subscription Edition RTM. Het probleem doet zich voor in hybride Exchange-installaties. Dit zijn omgevingen waar on-premises Exchange-servers worden gecombineerd met Exchange Online om één mailsysteem te creëren. Volgens Microsoft is dit een tussenstap voor organisaties die van on-premises naar Exchange Online willen overstappen. Daarnaast biedt het verschillende features die in alleen de on-premises versie niet aanwezig zijn.

CVE-2025-53786 betreft een kwetsbaarheid waarbij een aanvaller die admin-toegang tot een on-premises Exchange-server heeft zijn rechten kan verhogen naar de cloudomgeving van de organisatie, zonder daarbij eenvoudig te vinden sporen achter te laten. Dit kan gevolgen hebben voor de integriteit van de Exchange Online-service, aldus het CISA. Volgens Microsoft doet het risico zich voor doordat Exchange Server en Exchange Online dezelfde service principal in hybride configuraties delen. De kwetsbaarheid werd gevonden door de Nederlandse beveiligingsonderzoeker Dirk-jan Mollema, die zijn bevindingen gisteren tijdens de Black Hat Conferentie in Las Vegas presenteerde (pdf).

Microsoft zegt nog niet bekend te zijn met misbruik van het beveiligingslek, maar verwacht dat aanvallers de kwetsbaarheid wel bij aanvallen zullen gaan inzetten. Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security heeft een aparte waarschuwing voor het Exchange-lek uitgebracht en roept organisaties op de update te installeren. Tevens wordt aangeraden om installaties van Exchange Server en Microsoft SharePoint die end-of-life zijn niet meer te gebruiken.