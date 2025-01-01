Duitse overheid geeft digitaal veiligheidskeurmerk aan smartphones en tv's

De Duitse overheid heeft voor het eerst een digitaal veiligheidskeurmerk aan smartphones en smart-tv's verstrekt. Het keurmerk ging naar verschillende telefoons en televisies van Samsung. Het digitale veiligheidskeurmerk werd eerder al voor e-mailproviders, routers, 'slimme camera's', Internet of Things-apparaten en videovergaderdiensten beschikbaar gemaakt. Volgens de Duitse autoriteiten kunnen consumenten via het keurmerk zien dat apparaten en diensten over een minimaal beveiligingsniveau beschikken.

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moeten fabrikanten aan verschillende verplichtingen voldoen. Zo moeten fabrikanten alert zijn op kwetsbaarheden, hier transparant over communiceren en ze tijdig verhelpen. Daarnaast moet er een passend rechtensysteem zijn dat gebruikers controle over met name relevante data, sensoren en interfaces geeft. Bij actief gebruik van sensoren zoals microfoon, camera of locatie moet dit worden weergegeven.

Vooraf geïnstalleerde apps moeten via een beveiligde wijze communiceren, geen onnodige permissies vragen en niet zonder intentie van gebruikers de microfoon, camera of locatie gebruiken, ook al hebben ze hier rechten toe. Fabrikanten die aan de eisen denken te voldoen kunnen dit laten auditen. "Met het digitale veiligheidskeurmerk geeft het BSI fabrikanten de mogelijkheid om de belofte van digitale veiligheid in hun producten aan te tonen. Consumenten kunnen vervolgens digitale veiligheid in hun aankoopbeslissing meenemen", aldus het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het keurmerk werd een jaar geleden voor smartphones gelanceerd, maar Samsung is nu de eerste partij die het keurmerk ook krijgt. Het gaat om de Galaxy A smartphones en de 2025 modellen smart-tv's. "Smartphones en smart-tv's zijn voor velen van ons een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Dit maakt het des te belangrijker dat fabrikanten continu werken aan de cybersecurity van deze producten. Door cybersecurity features transparant te maken kunnen klanten ze in hun aankoopbeslissing meenemen. Dit vergroot ook de prikkel voor fabrikanten om een nog grotere nadruk op cybersecurity te leggen", aldus BSI-president Claudia Plattner.