Franse telecomprovider Bouygues Telecom lekt data 6,4 miljoen klanten

De Franse telecomprovider Bouygues Telecom heeft de persoonlijke gegevens van 6,4 miljoen klanten gelekt. Het gaat om contactgegevens, abonnementsgegevens en IBAN-nummers. Bouygues is één van de grootste providers van Frankrijk. Details over de aanval, zoals hoe de gegevens konden worden gestolen, zijn niet gegeven.

De telecomprovider laat in een persbericht weten dat het bezig is met het waarschuwen van gedupeerde klanten via e-mail en sms-berichten. Bouygues heeft het datalek ook bij de Franse privacytoezichthouder CNIL gemeld. Vorig jaar kregen de Franse telecomproviders SFR en Free ook al met datalekken te maken, waarbij de gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt. Bouygues adviseert klanten om alert te zijn op phishingaanvallen.