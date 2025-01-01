Amerikaanse overheid opgedragen Exchange-lek voor maandag te patchen

Het Amerikaanse cyberagentschap CISA heeft Amerikaanse overheidsinstanties opgedragen een nieuwe kwetsbaarheid in Exchange Server voor maandagochtend 9.00 uur te patchen. Volgens het CISA vormt het beveiligingslek (CVE-2025-53786) een groot risico voor alle organisaties die van Microsoft Exchange hybride omgevingen gebruikmaken.

CVE-2025-53786 is aanwezig in Exchange Server 2019 en Exchange Server Subscription Edition RTM. Het probleem doet zich voor in hybride Exchange-installaties. Dit zijn omgevingen waar on-premises Exchange-servers worden gecombineerd met Exchange Online om één mailsysteem te creëren. Een aanvaller die admin-toegang tot een on-premises Exchange-server heeft kan zijn rechten verhogen naar de cloudomgeving van de organisatie.

Microsoft komt normaliter elke tweede dinsdag van de maand met beveiligingsupdates, maar besloot voor deze kwetsbaarheid een noodpatch uit te brengen. "Hoewel misbruik van dit beveiligingslek alleen mogelijk is nadat een aanvaller admin-toegang tot de on-premises Exchange server heeft, maakt CISA zich grote zorgen over het gemak waarmee een aanvaller zijn rechten kan verhogen en aanzienlijke controle over de M365 Exchange Online-omgeving van het slachtoffer kan krijgen", aldus het cyberagentschap.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security kan federale Amerikaanse overheidsinstanties via een "Emergency Directive" opdragen om beveiligingsupdates voor een bepaalde tijd uit te rollen. Gisterenavond kwam het cyberagentschap met een dergelijk bevel voor CVE-2025-53786.

Als onderdeel van het bevel moeten overheidsinstanties voor maandagochtend het Exchange Server Health Checker script uitvoeren om alle Exchange-servers in kaart te brengen. Vervolgens moeten beheerders het patchniveau van de servers beoordelen en kijken of de servers voor de hotfix van Microsoft in aanmerking komen. In het geval van een hybridge Exchange-omgeving moeten alle servers die end-of-life zijn en geen updates meer ontvangen worden losgekoppeld. Daarnaast geeft het CISA voor hybride omgevingen een reeks aparte instructies die moeten worden opgevolgd. Maandag aan het einde van de middag moeten alle overheidsinstanties over de status van hun Exchange-servers rapporteren.