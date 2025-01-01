'Slachtoffers Royal-ransomware betaalden honderden miljoenen dollars losgeld'

Slachtoffers van de Royal- en BlackSuite-ransomware betaalden honderden miljoen dollars losgeld, zo laat de Amerikaanse overheid weten. Eind juli namen autoriteiten tijdens een internationale politieoperatie servers van de groep in beslag, die werden gebruikt voor de verspreiding van de ransomware, het hosten van de 'leksite' van de groep en communicatie.

Volgens securitybedrijf SentinelOne is BlackSuit slechts een nieuwe naam voor de Royal-ransomware die eerder verscheen. De Amerikaanse autoriteiten stellen dat in de Verenigde Staten alleen al 450 organisaties in verschillende sectoren slachtoffer werden, waaronder in de gezondheidszorg, onderwijs, openbare veiligheid, energie en overheid. Slachtoffers betaalden in veel gevallen losgeld voor het ontsleutelen van hun bestanden of om publicatie van gestolen data te voorkomen. Met de huidige waarde van cryptovaluta gaat het om een bedrag van meer dan 370 miljoen dollar, aldus de autoriteiten.

Eind 2023 liet de FBI weten dat de Royal-groep vooral via phishingmails toegang tot systemen van organisaties wist te krijgen. Twee derde van de aanvallen zou door middel van phishing plaatsvinden, gevolgd door aanvallen via het remote desktop protocol (RDP). Zodra de aanvallers eenmaal toegang hebben volgen ze de standaard werkwijze van ransomwaregroepen, waarbij er lateraal door het netwerk wordt bewogen en voor de uitrol van de ransomware gegevens worden gestolen.