Nieuws
image

150 Firefox-extensies in officiële store stelen cryptovaluta gebruikers

vrijdag 8 augustus 2025, 11:30 door Redactie, 1 reacties

Onderzoekers hebben in de officiële store voor het downloaden van Firefox-extensies 150 extensies ontdekt die zijn ontwikkeld om cryptovaluta van gebruikers te stelen. Eerder werden al veertig van dit soort extensies op addons.mozilla.org ontdekt, maar volgens securitybedrijf Koi Security is er sprake van een grote aanvalscampagne, waarbij mogelijk al meer dan één miljoen dollar aan cryptovaluta is gestolen.

De malafide extensies hebben namen van bekende cryptowallets, zoals MetaMask, TronLink, Exodus en Rabby Wallet. De aanvallers gebruiken hiervoor een proces dat de onderzoekers "Extension Hollowing" noemen. Eerst ontwikkelen en uploaden de aanvallers onschuldig lijkende extensies, zoals YouTube-downloaders en andere populaire tools. Deze extensies zijn nog niet gericht op mensen met cryptowallets. Daarnaast bevatten deze extensies, die geen daadwerkelijke functionaliteit bieden, nog geen malafide code, waardoor ze volgens de onderzoekers ook de initiële controle van Mozilla doorkomen.

Zodra de extensies op addons.mozilla.org staan plaatsen de aanvallers tientallen positieve reviews bij de extensies. Als laatste stap veranderen de aanvallers de naam en het icoon van hun extensies en voegen malafide code toe. De eerder geplaatste positieve reviews blijven echter behouden. Voor cryptobezitters die naar een wallet-extensie zoeken kunnen deze malafide extensies daardoor legitiem lijken. Eenmaal geïnstalleerd in Firefox stelen de extensies 'wallet secrets' van de gebruiker en sturen die terug naar de aanvallers.

Volgens Koi Security zijn de nu ontdekte 150 extensies het werk van dezelfde groep die eerder achter de veertig extensies zat die in juni werden ontdekt. De onderzoekers waarschuwen dat de criminelen zich niet exclusief op Firefox richten en het slechts een kwestie van tijd is voordat dezelfde campagne wordt uitgebreid naar Chrome, Edge en andere browsers. Mozilla heeft de malafide extensies inmiddels verwijderd.

Reacties (1)
Reageer met quote
Vandaag, 12:17 door The-Real-C
De ontdekking van 150 malafide cryptowallet-extensies in de officiële Firefox-store laat pijnlijk zien hoe kwetsbaar zelfs 'gecontroleerde' platforms zijn als kwaadwillenden een beetje geduld en creativiteit inzetten.

De tactiek is slim in zijn eenvoud: upload eerst een onschuldige, niet-werkende extensie, wacht tot je door de keuring bent, verzamel wat neprecensies, en pas daarna verander je naam, icoon en injecteer je de kwaadaardige code. Omdat Mozilla's reviewproces grotendeels een momentopname is, glipt de kwaadaardige versie er zo tussendoor, met alle “vertrouwde” recensies als façade.

Het feit dat dit al een miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta heeft opgeleverd én dat dit maandenlang onopgemerkt is gebleven, toont aan dat het reviewmodel van browser-extensies dringend toe is aan herziening. Vooral omdat dit niet bij Firefox zal blijven — Chrome en Edge zijn ongetwijfeld de volgende in de rij.

Wat vooral wringt: gebruikers wordt altijd verteld voorzichtig te zijn, alleen extensies te downloaden uit de officiële store en reviews te checken. Precies dat gedrag is hier misbruikt. Het platform is dus niet de veilige haven waarvoor het doorgaat, maar eerder een veredelde marktplaats met toezicht dat ophoudt zodra iets live staat.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure