150 Firefox-extensies in officiële store stelen cryptovaluta gebruikers

Onderzoekers hebben in de officiële store voor het downloaden van Firefox-extensies 150 extensies ontdekt die zijn ontwikkeld om cryptovaluta van gebruikers te stelen. Eerder werden al veertig van dit soort extensies op addons.mozilla.org ontdekt, maar volgens securitybedrijf Koi Security is er sprake van een grote aanvalscampagne, waarbij mogelijk al meer dan één miljoen dollar aan cryptovaluta is gestolen.

De malafide extensies hebben namen van bekende cryptowallets, zoals MetaMask, TronLink, Exodus en Rabby Wallet. De aanvallers gebruiken hiervoor een proces dat de onderzoekers "Extension Hollowing" noemen. Eerst ontwikkelen en uploaden de aanvallers onschuldig lijkende extensies, zoals YouTube-downloaders en andere populaire tools. Deze extensies zijn nog niet gericht op mensen met cryptowallets. Daarnaast bevatten deze extensies, die geen daadwerkelijke functionaliteit bieden, nog geen malafide code, waardoor ze volgens de onderzoekers ook de initiële controle van Mozilla doorkomen.

Zodra de extensies op addons.mozilla.org staan plaatsen de aanvallers tientallen positieve reviews bij de extensies. Als laatste stap veranderen de aanvallers de naam en het icoon van hun extensies en voegen malafide code toe. De eerder geplaatste positieve reviews blijven echter behouden. Voor cryptobezitters die naar een wallet-extensie zoeken kunnen deze malafide extensies daardoor legitiem lijken. Eenmaal geïnstalleerd in Firefox stelen de extensies 'wallet secrets' van de gebruiker en sturen die terug naar de aanvallers.

Volgens Koi Security zijn de nu ontdekte 150 extensies het werk van dezelfde groep die eerder achter de veertig extensies zat die in juni werden ontdekt. De onderzoekers waarschuwen dat de criminelen zich niet exclusief op Firefox richten en het slechts een kwestie van tijd is voordat dezelfde campagne wordt uitgebreid naar Chrome, Edge en andere browsers. Mozilla heeft de malafide extensies inmiddels verwijderd.