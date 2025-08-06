Amerikaanse rechtspraak meldt inbraak op documentbeheersysteem

Aanvallers zijn erin geslaagd om in te breken op een documentbeheersysteem van de Amerikaanse rechtspraak waarbij mogelijk ook gevoelige documenten zijn gestolen, zo is bekendgemaakt. Advocaten gebruiken het systeem van de rechtspraak voor het uitwisselen van juridische documenten. Volgens het Administrative Office of the United States Courts zijn de meeste documenten niet vertrouwelijk en openbaar voor het publiek.
Sommige van de ingediende documenten bevatten echter vertrouwelijke of proprietary informatie die niet voor het publiek zichtbaar zijn. De rechtspraak stelt dat deze documenten interessant kunnen zijn voor allerlei soorten aanvallers. Politico meldt dat de angst bestaat dat er ook documenten zijn gestolen met de identiteiten van vertrouwelijke informanten die in strafzaken een rol spelen. Details over de aanval, zoals hoe die kon plaatsvinden, zijn niet gegeven. Wel laat de rechtspraak weten dat de beveiliging van het systeem wordt aangescherpt om toekomstige aanvallen te voorkomen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.