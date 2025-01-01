'28.000 Microsoft Exchange-servers missen belangrijke noodpatch'

Meer dan 28.000 Microsoft Exchange-servers, waarvan bijna zeshonderd in Nederland, missen een belangrijke noodpatch die afgelopen woensdag werd uitgebracht. Dat laat The Shadowserver Foundation op basis van een online scan weten. De update verhelpt een kwetsbaarheid in hybride Exchange-omgevingen, aangeduid als CVE-2025-53786. Dit zijn omgevingen waar on-premises Exchange-servers worden gecombineerd met Exchange Online om één mailsysteem te creëren.

De kwetsbaarheid maakt het mogelijk voor een aanvaller die admin-toegang tot de on-premises server heeft om vergaande controle over de cloudomgeving van de organisatie te krijgen. Microsoft komt normaliter elke tweede dinsdag van de maand met beveiligingsupdates, maar besloot voor deze kwetsbaarheid een noodpatch uit te brengen. Volgens het Amerikaanse cyberagentschap CISA vormt het lek een groot risico voor alle organisaties die van Exchange hybride omgevingen gebruikmaken. Vanwege de impact kwam het CISA met een noodbevel dat Amerikaanse overheidsinstanties verplicht om de update voor maandagochtend te installeren.

The Shadowserver Foundation is een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van cybercrime en geregeld onderzoek doet naar online kwetsbare systemen. Bij de laatste scan werd gezocht naar Exchange-servers waar de noodpatch nog niet is geïnstalleerd. Dit leverde meer dan 28.500 servers op, waarvan 578 in Nederland. De Verenigde Staten (7300) en Duitsland (6500) staan bovenaan het overzicht van ongepatchte systemen.