Overheid wil met campagne dat ouders kinderen op internet beschermen

De Rijksoverheid start zeer binnenkort een nieuwe meerjarige publiekscampagne die ervoor moet zorgen dat ouders hun kinderen online beschermen, zo heeft demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over Tieneraccounts die Instagram aanbiedt. De Consumentenbond had eerder dit jaar gesteld dat deze accounts schijnveiligheid bieden.

Tieneraccounts moeten ouders van 13- tot en met 17-jarigen meer inzicht in - en controle op het gedrag van hun kind op Instagram geven. Zo staan Tieneraccounts standaard op privé, waardoor onbekenden berichten niet kunnen zien. En tieners kunnen alleen privéberichten ontvangen van accounts die ze zelf volgen. De Consumentenbond onderzocht de instellingen die Tieneraccounts biedt en stelt dat bepaalde opties 'kleine stapjes' vooruit zijn, maar is vooral heel kritisch.

"Instagram doet met Tieneraccounts bijvoorbeeld niets tegen verslavende algoritmes, content die een eventueel negatief zelfbeeld versterkt en de continue privacyschending omdat het erg veel persoonsgegevens van de tieners verzamelt. Bovendien werken Tieneracounts met de leeftijd die het kind zélf ooit heeft opgegeven. Bij het aanmaken van een account doet Instagram geen deugdelijke leeftijdscontrole", aldus de bond in maart van dit jaar.

Van Marum laat daarover weten dat het kabinet het geen goede ontwikkeling vindt als ouders het idee hebben dat door gebruik te maken van Tieneraccounts alle risico’s zijn weggenomen. "Daarom vindt het kabinet het belangrijk dat ouders en kinderen handvatten wordt geboden hoe de risico’s online te herkennen en hiermee om te gaan. Na de zomer starten we daarom met een meerjarige publiekscampagne. Bij deze campagne worden ouders gestimuleerd om hun kinderen online te beschermen en hen hierbij te ondersteunen met praktische tips."

De campagne moet ouders laten weten hoe ze afspraken met hun kinderen kunnen maken, in gesprek kunnen gaan over de "digitale wereld", het instellen van apps en het bespreken van risico's. "We geven ouders een duidelijke richtlijn mee over gezond smartphone- en schermgebruik", laat Van Marum verder weten. Het kabinet adviseerde afgelopen juni een minimumleeftijd van 15 jaar voor het gebruik van social media en 13 jaar voor het gebruik van chatapps.

De staatssecretaris merkt op dat de verantwoordelijkheid zeker niet alleen bij de ouders ligt. "Niet alle ouders beschikken over voldoende digitale vaardigheid of hebben toegang tot de benodigde technologie. Ook staat het ouders natuurlijk vrij om zelf de keuze te maken om niet actief te zijn op sociale media. Het is belangrijk dat platforms ook rekening houden met deze ouders. Platforms moeten daarom niet enkel op Tieneraccounts leunen, maar er ook op toezien dat hun platforms in algemene zin veilig zijn voor minderjarigen en vrij zijn van schadelijke content en verslavende elementen."