RTL: gegevens minister, tbs'ers en gedetineerden in datalek laboratorium

De gevoelige gegevens van een minister uit het huidige kabinet en een Kamerlid staan in de dataset die criminelen bij het medische laboratorium Clinical Diagnostics buitmaakten en op internet publiceerden. Ook informatie van gedetineerden en tbs'ers ligt door het datalek op straat, zo laat RTL Nieuws weten. De BBB heeft inmiddels Kamervragen over het incident gesteld.

Criminelen wisten bij het laboratorium de gegevens te stelen van 485.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarnaast is ook de informatie van zeker 50.000 patiënten buitgemaakt die via de huisarts, het ziekenhuis of een andere zorginstelling een medisch onderzoek lieten uitvoeren. De criminelen claimen 300 gigabyte aan gestolen data in bezit te hebben. Een "sample" van honderd megabyte hebben de criminelen via hun eigen website gedeeld.

In de gedeelde dataset vond RTL Nieuws informatie over een minister uit het huidige kabinet en een Kamerlid. De dataset bevat verder gegevens van gedetineerden en tbs'ers die onderzoeken ondergingen en vastzitten of zaten in gevangenissen in Utrecht, Zwolle, Leeuwarden en Alphen aan den Rijn. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stelt dat gegevens van 253 mensen die gedetineerd zijn of waren zijn gelekt. DJI laat verder weten dat slachtoffers van het datalek deze week een brief zullen ontvangen.

Kamervragen

De BBB heeft demissionair minister Jansen van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. "Welke verbeteringen gaat u doorvoeren in het toezicht op digitale veiligheid bij laboratoria en andere zorginstellingen? Welke verbeteringen ziet u voor de lange termijn?", zo wil Kamerlid Joseph weten. Ze vraagt de minister daarnaast wat de overheid nog kan doen als gegevens eenmaal op het dark web zijn verschenen en hoe de schade voor betrokken burgers wordt beperkt. "Bent u bekend met systemen waarbij data bij de bron wordt onthouden en pas bij verwijzing kunnen worden ingezien, met volledige logging van inzage?", wil Joseph verder weten. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.

Verklaring DJI