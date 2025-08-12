RTL: gegevens minister, tbs'ers en gedetineerden in datalek laboratorium

De gevoelige gegevens van een minister uit het huidige kabinet en een Kamerlid staan in de dataset die criminelen bij het medische laboratorium Clinical Diagnostics buitmaakten en op internet publiceerden. Ook informatie van gedetineerden en tbs'ers ligt door het datalek op straat, zo laat RTL Nieuws weten. De BBB heeft inmiddels Kamervragen over het incident gesteld.
Criminelen wisten bij het laboratorium de gegevens te stelen van 485.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarnaast is ook de informatie van zeker 50.000 patiënten buitgemaakt die via de huisarts, het ziekenhuis of een andere zorginstelling een medisch onderzoek lieten uitvoeren. De criminelen claimen 300 gigabyte aan gestolen data in bezit te hebben. Een "sample" van honderd megabyte hebben de criminelen via hun eigen website gedeeld.
In de gedeelde dataset vond RTL Nieuws informatie over een minister uit het huidige kabinet en een Kamerlid. De dataset bevat verder gegevens van gedetineerden en tbs'ers die onderzoeken ondergingen en vastzitten of zaten in gevangenissen in Utrecht, Zwolle, Leeuwarden en Alphen aan den Rijn. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stelt dat gegevens van 253 mensen die gedetineerd zijn of waren zijn gelekt. DJI laat verder weten dat slachtoffers van het datalek deze week een brief zullen ontvangen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.