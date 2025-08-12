Minister: SIDN in gesprek met mogelijke alternatieven voor Amazon

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, gaat met verschillende partijen in gesprek die een mogelijk alternatief voor Amazon Web Services (AWS) kunnen bieden. Dat laat demissionair minister Karremans van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer weten.

SIDN is van plan om het domeinregistratiesysteem deels naar de cloud van Amazon te verhuizen en heeft daarvoor ook toestemming van het kabinet gekregen. Afgelopen maart nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan die de regering verzoekt om in overleg te gaan met SIDN en nationale cloudaanbieders, om ook het deel dat naar Amazon gaat weer in Nederland te krijgen. Karremans heeft nu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op de uitwerking van de motie.

De minister schrijft dat afgelopen mei bij het ministerie van Economische Zaken een bijeenkomst voor Nederlandse cloudproviders heeft plaatsgevonden die interesse hadden om het deel van het domeinregistratiesysteem dat naar Amazon gaat te gaan beheren voor SIDN. In totaal waren er zestien aanbieders bij de bijeenkomst aanwezig. Na afloop van de bijeenkomst konden partijen hun interesse aangeven om één-op-één met SIDN te spreken. Twaalf partijen hebben dit ook gedaan. Met een aantal van deze partijen worden de komende tijd nog vervolggesprekken gevoerd.

"De voorlopige conclusie van SIDN is dat de portfolio’s van een beperkt aantal partijen interessant zijn om nader te verkennen of ze op termijn een volwaardig alternatief voor AWS kunnen zijn", aldus Karremans. "Met die partijen gaat SIDN verder in gesprek." De minister is van plan om de Tweede Kamer in het najaar over de uitkomsten van deze gesprekken te informeren.