Fortinet patcht lek waardoor apparaten via serienummer zijn over te nemen

woensdag 13 augustus 2025, 11:24 door Redactie, 0 reacties

Fortinet heeft updates uitgebracht voor een kwetsbaarheid waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand firewalls en andere beveiligingsapparaten van het securitybedrijf kan overnemen. Voorwaarde voor een succesvolle aanval is dat deze apparaten worden beheerd door een FortiManager en de aanvaller het serienummer van de FortiManager weet.

FortiManager is een platform waarmee organisaties hun FortiGate-firewalls en andere Fortinet-apparaten kunnen beheren, uitrollen, monitoren en troubleshooten. Voor de communicatie tussen apparaten ontwikkelde Fortinet het FortiGate to FortiManager (FGFM) protocol. Een aanvaller kan door het versturen van speciaal geprepareerde FGFM request, waarbij het serienummer van de FortiManager bekend is, beheerde Fortinet-apparaten overnemen. Verdere details over de kwetsbaarheid zijn niet door Fortinet gegeven.

De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als een authentication bypass met CVE-nummer 2024-26009, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.9. Fortinet heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor verschillende versies van FortiOS, FortiPAM, FortiProxy en FortiSwitchManager.

