Fortinet patcht lek waardoor apparaten via serienummer zijn over te nemen

Fortinet heeft updates uitgebracht voor een kwetsbaarheid waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand firewalls en andere beveiligingsapparaten van het securitybedrijf kan overnemen. Voorwaarde voor een succesvolle aanval is dat deze apparaten worden beheerd door een FortiManager en de aanvaller het serienummer van de FortiManager weet.
FortiManager is een platform waarmee organisaties hun FortiGate-firewalls en andere Fortinet-apparaten kunnen beheren, uitrollen, monitoren en troubleshooten. Voor de communicatie tussen apparaten ontwikkelde Fortinet het FortiGate to FortiManager (FGFM) protocol. Een aanvaller kan door het versturen van speciaal geprepareerde FGFM request, waarbij het serienummer van de FortiManager bekend is, beheerde Fortinet-apparaten overnemen. Verdere details over de kwetsbaarheid zijn niet door Fortinet gegeven.
De impact van de kwetsbaarheid, aangeduid als een authentication bypass met CVE-nummer 2024-26009, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 7.9. Fortinet heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor verschillende versies van FortiOS, FortiPAM, FortiProxy en FortiSwitchManager.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.