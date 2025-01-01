Rechter verlaagt AP-boete voor curator van 149.000 euro naar 58.000 euro

De Rechtbank Gelderland heeft een boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aan de curator van een failliete zorgstichting oplegde verlaagd van 149.000 euro naar 58.000 euro. Oorspronkelijk legde de AP een boete van 310.000 euro op, maar besloot die na bezwaar van de curator eerder al naar 149.000 euro te verlagen.

De zaak begon in juli 2018 toen de Autoriteit Persoonsgegevens een melding ontving over verkochte apparatuur van een failliete zorginstelling met daarop (bijzondere) persoonsgegevens van cliënten en medewerkers. De AP deed onderzoek en besloot de curator eind 2021 een boete van 310.000 euro op te leggen wegens het niet nemen van passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

De curator maakte bezwaar, waarop de AP in augustus 2022 de boete naar 149.000 euro verlaagde. Volgens de curator was hij geen verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens en was hij zodoende niet in overtreding. Ook was de harde schijf waarop de persoonsgegevens stonden geen onderdeel van de inboedel, zo stelde curator verder. De rechter oordeelde dat de AP heeft aangetoond dat de schijf wel onderdeel van de boedel van de failliete zorginstantie was.

Daarnaast is de rechter het met de AP eens dat de curator als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt, omdat hij over de gegevens kon beschikken en er zodoende ook invloed op kon uitoefenen. De rechter vond net als de AP ook dat de curator onvoldoende passende technische of organisatorische maatregelen had genomen om de data op de schijf te beschermen.

De overtreding is de curator dan ook te verwijten, maar wel in mindere mate dan de AP deed, aldus de rechter. Zo heeft de curator een IP-scan laten uitvoeren en het veilingbedrijf de opdracht gegeven om datadragers te verwijderen. De rechter besloot de boete verder te verlagen vanwege de schending van de redelijke termijn waarin de zaak behandeld had moeten zijn. In totaal komt de boete daardoor uit op 58.000 euro.