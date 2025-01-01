Huisartsen hekelen informatievoorziening door gehackt medisch lab

Huisartsen zijn niet te spreken over de informatievoorziening door het medisch laboratorium Clinical Diagnostics uit Rijswijk, waar een grote hoeveelheid persoonlijke gegevens van allerlei mensen werd gestolen. "We weten niet en snappen niet waarom betrokken zorgverleners en patiënten niet sneller en proactiever door Clinical Diagnostics zijn geïnformeerd. Het is van groot belang dat dit zo snel mogelijk alsnog gebeurt", zo laat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vandaag weten.
Bij de inbraak op systemen van Clinical Diagnostics werden naast gegevens van 485.000 vrouwen die aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker deelnamen, ook gegevens van patiënten van huisartsen en ziekenhuizen gestolen. "Ook als jouw huisartsenpraktijk geen zaken deed met dit lab, kun je te maken krijgen met terecht verontruste patiënten. Zeker ook omdat de gegevens van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker middels deze hack zijn gestolen en het dus veel mensen raakt", zo laat de LHV aan huisartsen weten.
De Landelijke Huisartsen Vereniging zegt dat Clinical Diagnostics heeft aangegeven getroffen huisartsenpraktijken en patiënten te zullen informeren. "Ze zeggen dit de komende week/weken te zullen doen. Ze hebben ons niet verteld welke huisartsenpraktijken het betreft of hoeveel het er zijn", zo laat de belangenbehartiger van huisartsen weten. De LHV heeft voorbeeldteksten voor huisartspraktijken opgesteld die kunnen worden gebruikt voor het informeren van patiënten. Vandaag meldde RTL Nieuws dat het lab de verantwoordelijke criminelen heeft betaald om de gestolen data niet te publiceren. Een kleine dataset met de gegevens van meer dan 50.000 mensen werd al wel door de criminelen gedeeld.
