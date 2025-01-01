90.000 kopieën van identiteitsbewijzen gestolen bij Italiaanse hotels

Een crimineel is erin geslaagd om meer dan 90.000 kopieën van identiteitsbewijzen bij Italiaanse hotels te stelen, zo meldt het Italiaanse cyberagentschap AGID. De Italiaanse privacytoezichthouder GDPD heeft van verschillende hotels datalekmeldingen ontvangen en is een onderzoek gestart. De gestolen gegevens worden op internet te koop aangeboden, aldus het Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) van de Italiaanse overheid.

Volgens het agentschap gaat het om hoge resolutie scans van paspoorten, identiteitskaarten en andere identificatiedocumenten die gasten tijdens het inchecken gebruiken. De crimineel die de documenten aanbiedt beweert ze de afgelopen maanden bij Italiaanse hotels te hebben buitgemaakt. Op welke manier de datadiefstal plaatsvond is niet bekend. Het zou om zeker tien hotels gaan, maar het Italiaanse agentschap sluit niet uit dat er nog meer getroffen hotels zullen volgen. Namen van getroffen hotels zijn niet door het AGID bekendgemaakt.

Het agentschap stelt dat de gestolen data voor allerlei frauduleuze doeleinden is te gebruiken, van het creëren van valse documenten tot het openen van bankrekeningen, alsmede social engineering-aanvallen en identiteitsdiefstal. "Met mogelijk ernstige gevolgen voor de slachtoffers, zowel financieel als juridisch." Het AGID roept burgers op om alert te zijn op signalen dat er misbruik van hun persoonlijke data is gemaakt, zoals kredietaanvragen of geopende bankrekeningen.