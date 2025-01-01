Rechter: slachtoffer helpdeskfraude krijgt 17.600 euro schade niet vergoed

Een klant van een niet nader genoemde bank krijgt de schade van 17.600 euro die hij als gevolg van bankhelpdeskfraude leed niet vergoed, zo heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld. Als verliezende partij moet de bankklant nu de proceskosten van bijna duizend euro betalen.

De bankklant werd eind 2023 gedurende twee dagen vanaf een anoniem telefoonnummer gebeld door oplichters die zich voordeden als medewerkers van bunq. De klant kreeg te horen dat er in zijn naam een bankrekening was geopend en dat er diverse transacties van de bunq-rekening hadden plaatsgevonden. De oplichters boden aan te helpen, waarvoor de klant de AnyDesk-applicatie op zijn telefoon moest installeren.

Via AnyDesk kregen de oplichters toegang tot de telefoon van de klant, die op verzoek van de oplichter ook op de mobiel bankieren-app van zijn bank inlogde. In twee dagen tijd belde de klant in totaal zo’n achttien uur met de "bankmedewerkers". Uiteindelijk werd de daglimiet van de klant verhoogd en via verschillende transacties bijna 23.000 euro overgemaakt. Deze transacties waren geautoriseerd en geauthenticeerd met de persoonlijke code van de klant.

Nadat het gesprek met de oplichters was afgesloten zag de klant een sms-bericht van zijn bank over het verhogen van de daglimiet. De volgende dag belde de man zijn bank, waarna 3.000 euro kon worden veiliggesteld. De klant vroeg de bank om onder de coulanceregeling voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude het gestolen bedrag te vergoeden. De bank weigerde dit en besloot de klant een vergoeding van 2.000 euro toe te kennen.

De klant stapte daarop naar de rechter. Die stelt dat de bank haar zorgplicht niet heeft geschonden. De transacties vonden vier uur plaats nadat de limiet was verhoogd. Daarnaast wist de bank niet dat het om frauduleuze transacties ging. Daarnaast oordeelt de rechter dat de coulanceregeling niet van toepassing is. De oplichters deden zich voor als medewerkers van bunq, niet als medewerkers van de bank van de klant. Tevens werd er gebeld vanaf een anoniem telefoonnummer, en niet met het nummer van de bank. Dat zijn voorwaarden om voor de coulanceregeling in aanmerking te komen. De klant kan hier volgens de rechter geen beroep op doen en wordt in het ongelijk gesteld.