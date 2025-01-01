Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar Clinical Diagnostics

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een onderzoek gestart naar Clinical Diagnostics, het medisch laboratorium in Rijswijk waar grote hoeveelheden persoonlijke informatie van zeker meer dan een half miljoen mensen werden gestolen. Van meer dan vijftigduizend mensen werden de gegevens, waaronder naam, adresgegevens, burgerservicenummer en uitslag van medische onderzoeken, ook op internet aangeboden.

De AVG verplicht organisaties om een datalek na ontdekking binnen 72 uur bij de AP te melden. "Wij hebben het incident direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)", aldus Clinical Diagnostics op de eigen website. De AP wil tegenover de NOS niet bevestigen of dit ook het geval is geweest. De toezichthouder doet geen uitspraken over lopende onderzoeken.

"Wij hebben nog veel vragen en die moeten nu zo snel mogelijk beantwoord worden", laat een woordvoerder van de AP weten. "Wat is er gebeurd? Wanneer is het gemeld? Wat is er in de tussentijd gebeurd?" De verantwoordelijke groep criminelen publiceerde op 6 juli een bericht op de eigen website dat ze 300 gigabyte aan data bij Eurofins hadden gestolen, waar Clinical Diagnostics onderdeel van is.

"Eurofins Clinical Diagnostics bestaat uit een netwerk van gerenommeerde laboratoria binnen Nederland. Samen bieden wij een compleet diagnostisch portfolio voor huisartsen, specialisten, zorginstellingen, particulieren en overheid", zo laat de website van Eurofins weten. Clinical Diagnostics heeft aangegeven slachtoffers van het datalek via een persoonlijke brief te zullen informeren. Wanneer dat zal gebeuren is onbekend

Huisartsen zijn niet over de informatievoorziening vanuit het lab te spreken. "We hebben van Clinical Diagnostics te horen gekregen dat betrokken huisartsenpraktijken en patiënten van wie gegevens zijn ingezien/gekopieerd persoonlijk worden geïnformeerd door Clinical Diagnostics. Ze zeggen dit de komende week/weken te zullen doen. Ze hebben ons niet verteld welke huisartsenpraktijken het betreft of hoeveel het er zijn", aldus de Landelijke Huisartsen Vereniging. "We weten niet en snappen niet waarom betrokken zorgverleners en patiënten niet sneller en proactiever door Clinical Diagnostics zijn geïnformeerd." RTL Nieuws meldde woensdag dat het lab de criminelen achter de datadiefstal losgeld heeft betaald.