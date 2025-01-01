Ransomwaregroep claimt datadiefstal bij Brits telecombedrijf Colt

Een ransomwaregroep claimt dat het bij het Britse telecombedrijf Colt één miljoen interne documenten heeft gestolen en biedt de vermeende dataset voor een bedrag van 200.000 dollar aan. Colt Technology Services biedt wereldwijd elektronische netwerk-, cloud- en communicatiediensten voor de grootzakelijke markt. Eerder deze week meldde het bedrijf dat sommige diensten niet meer werkten. Het ging onder andere om het online serviceportaal en het Voice API platform gebruikt voor het automatiseren en beheren van telefoondiensten.

Donderdag maakte het bedrijf via de statuspagina bekend dat de uitval van diensten te maken had met de reactie op een cyberincident bij een intern systeem. Details over het soort cyberincident werden niet gegeven, alsmede de exacte impact. Een ransomwaregroep WarLock claimt nu dat het één miljoen interne documenten heeft buitgemaakt, met salarisgegevens van personeel, financiële data, contractgegevens van klanten, persoonlijke informatie van medewerkers en bestuurders, netwerkinformatie, softwareontwikkelingsdata en e-mails van directeuren. Colt heeft nog niet op de vermeende datadiefstal gereageerd. Ook is onbekend wanneer alle getroffen diensten weer online komen.