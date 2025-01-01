Bevolkingsonderzoek Nederland stuurt brief naar 405.000 slachtoffers datalek

Bevolkingsonderzoek Nederland heeft 405.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een brief gestuurd dat hun persoonlijke gegevens door criminelen zijn gestolen. De brief zal volgens de organisatie vandaag of morgen bij de slachtoffers aankomen. De gegevens van zo'n 80.000 gedupeerden van het datalek worden nog onderzocht, waarvoor Bevolkingsonderzoek Nederland aanvullende informatie heeft opgevraagd bij Clinical Diagnostics, het medische lab in Rijswijk waar de gegevens werden gestolen. De gestolen data bestaat uit persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, testuitslagen en de naam van de zorgverleners van de deelnemers.

Bevolkingsonderzoek Nederland ontving vrijdag 8 augustus een bestand van Clinical Diagnostics met gegevens van ruim 485.000 vrouwen van wie de gegevens waren gestolen. Bij dit laboratorium werden uitstrijkjes en zelftesten van vrouwen getest in opdracht van Bevolkingsonderzoek Nederland. Van ruim 405.000 gedupeerden kunnen de gegevens worden gekoppeld aan deelnemers van Bevolkingsonderzoek Nederland. De gegevens van zo'n 80.000 gedupeerden uit het datalekbestand worden nog onderzocht op een match met gegevens van Bevolkingsonderzoek Nederland.

"We willen iedereen zo snel mogelijk informeren, maar helaas lukt het nog niet om de soms beperkte gegevens die we van het laboratorium hebben ontvangen, te koppelen aan deelnemers van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker", zegt Elza den Hertog van Bevolkingsonderzoek Nederland. "We hebben daarom extra informatie gevraagd aan Clinical Diagnostics en hopen deze zo spoedig mogelijk te krijgen want wij vinden het erg belangrijk om alle betrokken vrouwen te informeren."

Volgens RTL Nieuws heeft Clinical Diagnostics de criminelen achter de datadiefstal losgeld betaald. Op de website van de ransomwaregroep wordt echter opnieuw gedreigd met het openbaren van de gestolen data als er geen losgeld wordt betaald. "Het is mogelijk dat kwaadwillenden illegaal verkregen persoonsgegevens misbruiken. Daarom is het voor alle betrokkenen die per brief worden geïnformeerd goed om alert te blijven op elke mogelijke vorm van misbruik van persoonsgegevens", waarschuwt Bevolkingsonderzoek Nederland.