Verkiezingsprogramma PvdD: minimumleeftijd social media en intrekken Sleepwet

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd waarin het pleit voor een minimumleeftijd voor social media en smartphones, het intrekken van de Sleepwet en een verbod op apps die de privacy niet kunnen waarborgen. Daarnaast worden particuliere camera's met gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden, moet de politie stoppen met het Camera in Beeld-project en wordt het organisaties niet meer toegestaan om thuiswerkers door middel van meekijksoftware in de gaten te houden (pdf).
Het concept-verkiezingsprogramma bevat aparte paragrafen over digitalisering, AI en privacy: "Vrij en veilig in de digitale wereld", "AI in dienst van mens, dier en planeet" en "Een overheid die privacy beschermt". Volgens de PvdD maakt de overheid "gretig gebruik" van de mogelijkheden die er zijn om burgers te controleren onder het mom van veiligheidsmaatregelen en efficiëntie. "We moeten hier juist zeer terughoudend mee omgaan. Veiligheid bereik je niet met het schenden van grondrechten", aldus de partij.
De PvdD wil onder andere de voorgestelde ‘Super SyRi’-wet (WGS), waarbij de overheid en bedrijven massaal gegevens verzamelen, koppelen en analyseren, niet invoeren. Tevens gaat de voorgenomen verdere verruiming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook bekend als Sleepwet, niet door. In plaats daarvan komt er een nieuwe privacyvriendelijke inlichtingenwet. De PvdD wil ook dat osporings- en veiligheidsdiensten geen digitale apparaten mogen binnendringen zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is.
Verder mag cameratoezicht alleen tijdelijk worden ingezet, in een door de rechter aangewezen risicogebied. "Camera’s met gezichtsherkenning staan we niet toe in de openbare ruimte, winkels en horeca. Daarnaast komt er een verbod op particuliere camera’s met gezichtsherkenning, zoals slimme deurbellen, in de openbare ruimte", zo laat het programma weten. De PvdD wil ook dat de politie stopt met het "Camera in Beeld-surveillancenetwerk" en met het inzetten van gezichtsherkenningssoftware bij beelden van demonstraties. Camera in Beeld is een politiedatabase met de locatie van camera's van overheden, bedrijven en particulieren.
Het concept-verkiezingsprogramma besteedt ook aandacht aan chatcontrole, het plan van de Europese Commissie om berichten van burgers te kunnen controleren. "De voorgestelde EU ‘chatcontrol’, waarmee alle digitale communicatie gescand wordt, komt er niet. We houden end-to-end-encryptie in stand." De beslissing over het invoeren van chatcontrole vindt echter plaats via een gekwalificeerde meerderheid, Nederland heeft geen vetorecht.
Als het aan de PvdD ligt mogen studenten het installeren van meekijksoftware op hun computer voor het maken van tentamens weigeren. Daarnaast wordt meekijksoftware voor thuiswerkende werknemers verboden. Ook wil de partij het onderdeel ‘toegang van derden tot de betaalrekeningen’ van de richtlijn betaaldiensten (PSD2) afschaffen.
De partij stelt ook dat bedrijven zich moeten houden aan de principes ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy by Default’. "Dat betekent dat er zo min mogelijk data verzameld worden en de standaardinstellingen altijd privacyvriendelijk zijn." Verder mogen organisaties en bedrijven alleen gegevens verzamelen als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven, waarbij op een korte, makkelijk leesbare manier aan de gebruiker wordt uitgelegd waar deze voor worden gebruikt. Het concept-verkiezingsprogramma zal tijdens het partijcongres worden vastgesteld.
