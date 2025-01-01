Nieuws
image

Verkiezingsprogramma PvdD: minimumleeftijd social media en intrekken Sleepwet

woensdag 20 augustus 2025, 11:20 door Redactie, 5 reacties

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd waarin het pleit voor een minimumleeftijd voor social media en smartphones, het intrekken van de Sleepwet en een verbod op apps die de privacy niet kunnen waarborgen. Daarnaast worden particuliere camera's met gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden, moet de politie stoppen met het Camera in Beeld-project en wordt het organisaties niet meer toegestaan om thuiswerkers door middel van meekijksoftware in de gaten te houden (pdf).

Het concept-verkiezingsprogramma bevat aparte paragrafen over digitalisering, AI en privacy: "Vrij en veilig in de digitale wereld", "AI in dienst van mens, dier en planeet" en "Een overheid die privacy beschermt". Volgens de PvdD maakt de overheid "gretig gebruik" van de mogelijkheden die er zijn om burgers te controleren onder het mom van veiligheidsmaatregelen en efficiëntie. "We moeten hier juist zeer terughoudend mee omgaan. Veiligheid bereik je niet met het schenden van grondrechten", aldus de partij.

De PvdD wil onder andere de voorgestelde ‘Super SyRi’-wet (WGS), waarbij de overheid en bedrijven massaal gegevens verzamelen, koppelen en analyseren, niet invoeren. Tevens gaat de voorgenomen verdere verruiming van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, ook bekend als Sleepwet, niet door. In plaats daarvan komt er een nieuwe privacyvriendelijke inlichtingenwet. De PvdD wil ook dat osporings- en veiligheidsdiensten geen digitale apparaten mogen binnendringen zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter getoetste reden voor is.

Verder mag cameratoezicht alleen tijdelijk worden ingezet, in een door de rechter aangewezen risicogebied. "Camera’s met gezichtsherkenning staan we niet toe in de openbare ruimte, winkels en horeca. Daarnaast komt er een verbod op particuliere camera’s met gezichtsherkenning, zoals slimme deurbellen, in de openbare ruimte", zo laat het programma weten. De PvdD wil ook dat de politie stopt met het "Camera in Beeld-surveillancenetwerk" en met het inzetten van gezichtsherkenningssoftware bij beelden van demonstraties. Camera in Beeld is een politiedatabase met de locatie van camera's van overheden, bedrijven en particulieren.

Social media en chatcontrole

De PvdD wil een minimumleeftijd van 14 jaar invoeren voor het bezitten van een smartphone. De minimumleeftijd voor het gebruiken van sociale media moet 16 jaar worden. "Socialmediabedrijven worden verantwoordelijk voor de handhaving. Als een kind toch een account weet te maken, krijgt het socialmediabedrijf een boete, niet het kind." Verder wil de partij systemen die de privacy niet kunnen waarborgen afschaffen of aanpassen. "Zoals de landelijke elektronische patiëntendossiers. Medische dossiers worden niet opengesteld zonder expliciete toestemming. Apps die de privacy niet kunnen waarborgen worden verboden."

Het concept-verkiezingsprogramma besteedt ook aandacht aan chatcontrole, het plan van de Europese Commissie om berichten van burgers te kunnen controleren. "De voorgestelde EU ‘chatcontrol’, waarmee alle digitale communicatie gescand wordt, komt er niet. We houden end-to-end-encryptie in stand." De beslissing over het invoeren van chatcontrole vindt echter plaats via een gekwalificeerde meerderheid, Nederland heeft geen vetorecht.

Als het aan de PvdD ligt mogen studenten het installeren van meekijksoftware op hun computer voor het maken van tentamens weigeren. Daarnaast wordt meekijksoftware voor thuiswerkende werknemers verboden. Ook wil de partij het onderdeel ‘toegang van derden tot de betaalrekeningen’ van de richtlijn betaaldiensten (PSD2) afschaffen.

Open source

De PvdD wil ook dat de overheid open standaarden, opensourcesoftware en open hardware gaat stimuleren en waar mogelijk gebruiken. "Dit gebeurt sowieso in publieke sectoren: overheden, scholen en zorginstellingen stappen af van Big Tech-diensten. De overheid ontwikkelt een exitstrategie en investeert in open source, non-profit en Europese alternatieven." Daarnaast moet de Autoriteit Persoonsgegevens worden uitgebreid.

De partij stelt ook dat bedrijven zich moeten houden aan de principes ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy by Default’. "Dat betekent dat er zo min mogelijk data verzameld worden en de standaardinstellingen altijd privacyvriendelijk zijn." Verder mogen organisaties en bedrijven alleen gegevens verzamelen als daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven, waarbij op een korte, makkelijk leesbare manier aan de gebruiker wordt uitgelegd waar deze voor worden gebruikt. Het concept-verkiezingsprogramma zal tijdens het partijcongres worden vastgesteld.

Reacties (5)
Reageer met quote
Vandaag, 11:37 door Anoniem
Heel veel woorden, waarvan maar een (klein) deel waar gemaakt kan worden. Meestal zijn dat de partijen waarvan je weg moet blijven, omdat ze uiteindelijk er achter komen niets (of maar deels) van dit alles uitvoerbaar is.

Liever een realistisch beeld geven, plannen die uitvoerbaar zijn. Waar je in een (eventuele) onderhandeling sterk mee staat. Dit is veel beloven, maar weinig uitvoerbaar houden.

Opzichzelfstaand prima plannen hoor.
Reageer met quote
Vandaag, 11:40 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ
Ik heb me net vanochtend in een reactie onder een ander artikel nog somber uitgelaten over de houding van de Nederlandse politiek in relatie tot privacy: https://www.security.nl/posting/901266/Bevolkingsonderzoek+Nederland+stuurt+brief+naar+405_000+slachtoffers+datalek

Nu ik dit lees over het verkiezingsprogramma van de PvdD, word ik, met een heleboel slagen om de arm, toch wel een beetje blij. Het lijkt erop dat privacy eindelijk serieus op de agenda staat van althans één kansrijke politieke partij (mogelijk snel meer?).

M.J.
Reageer met quote
Vandaag, 11:54 door Anoniem
Enige negatieve vind ik de minimum leeftijd voor...

Dit is niet te doen -betreffende privacy-vriendelijk- voor social media noch te handhaven - voor smartphones en je bestempelt ouders als onkundig in het zelf opvoeden van hun kooters die daar uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor (zouden moeten) zijn.
Reageer met quote
Vandaag, 12:11 door Anoniem
Veel beloven en weinig geven,
doet de kiezersgek in vreugde leven.
Reageer met quote
Vandaag, 12:22 door Anoniem
We moeten zelf een netwerk bouwen zonder overheidsbemoeienis, voor en door burgers.
Als het in New York kan, kan het in Nederland ook;
Building Community-Led, Affordable Broadband in New York City
https://youtu.be/Ezhi0DHvMeM
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure