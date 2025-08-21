Australische bank gaat servicemedewerkers toch niet door AI-bot vervangen

De Commonwealth Bank of Australia, de grootste bank in het land, gaat tientallen servicemedewerkers toch niet door een AI-bot vervangen. Vorige maand kondigde de bank aan dat het 45 medewerkers ging ontslaan en vervangen door een AI "voice-bot". De Commonwealth Bank claimde dat de AI-bot ervoor zorgde dat het aantal telefoongesprekken naar het callcenter van de bank met tweeduizend per week afnam.

Volgens de Finance Sector Union, een vakbond voor personeel in de financiële dienstensector, lieten bankmedewerkers weten dat dit een grote leugen was en het aantal telefoontjes juist toenam. Daarnaast werd personeel gevraagd om over te werken en moesten ook teamleiders telefoontjes van klanten beantwoorden.

De bank erkende dat er geen rekening was gehouden met een toename van het aantal telefoontjes, alsmede andere "zakelijke overwegingen", en besloot de aangekondigde ontslagronde terug te draaien. Volgens de vakbond is de schade echter al aangericht en hebben tientallen medewerkers met de stress te maken gekregen dat ze zouden worden ontslagen. Eerder deze maand kondigde de Commonwealth Bank een samenwerking aan met OpenAI, om "geavanceerde AI naar klanten en medewerkers" te brengen, aldus de aankondiging.