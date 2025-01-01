Programma ChristenUnie: online leeftijdsverificatie en geen Europees BSN

De ChristenUnie heeft het concept-verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, waarin het onder andere pleit voor online leeftijdsverificatie, een zorgplicht voor digitale platforms en hostingbedrijven en het investeren in Europese cloudoplossingen. Daarnaast wil de partij geen Europees Burgerservicenummer.
Het verkiezingsprogramma bevat aparte paragrafen over onder andere Digitalisering, Cybersecurity en Big data en AI in de zorg. "Onze digitale infrastructuur, zowel van overheden als bedrijven, is kwetsbaar voor manipulatie door kwaadwillenden. We zijn te veel afhankelijk geworden van partijen buiten Europa. Dat moet anders. Voor het waarborgen van onze strategische autonomie is het hebben van een Europese cloudoplossingen noodzakelijk", aldus de ChristenUnie. Tevens wordt gepleit voor het gebruik van AI in de zorg. "Voorwaarde is dat de privacy van patiënten wordt geborgd en commercieel gebruik van data uitgesloten." Daarnaast moet de arts eindverantwoordelijke blijven.
Als het aan de ChristenUnie ligt komt er een "stevige Europese zorgplicht" voor digitale platforms en hostingbedrijven om op te treden tegen strafbare uitingen en gedragingen wanneer die op of door middel van deze platforms plaatsvinden. "Uitgangspunt is hierbij dat wat in de fysieke wereld niet is toegestaan, ook digitaal niet is toegestaan." Verder krijgen Nederlanders via het auteursrecht, naar Deens voorbeeld, copyright op hun eigen lichaam, gezichtskenmerken en stem.
In het verkiezingsprogramma geeft de partij ook aan dat het kritisch is op de ontwikkelingen rondom de Europese Digitale Identiteit (eID). "Als er een eID komt, moet dit vrijwillig, transparant en privacy-proof zijn. Er komt geen Europees Burgerservicenummer." Vorig jaar ging het Europees Parlement akkoord met de plannen voor de invoering van een Europese digitale identiteit. Daarbij werd ook afgesproken dat burgers geen Europees burgerservicenummer toegekend krijgen. Na het partijcongres van 6 september wordt het definitieve verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vastgesteld.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.