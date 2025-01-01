Programma ChristenUnie: online leeftijdsverificatie en geen Europees BSN

De ChristenUnie heeft het concept-verkiezingsprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, waarin het onder andere pleit voor online leeftijdsverificatie, een zorgplicht voor digitale platforms en hostingbedrijven en het investeren in Europese cloudoplossingen. Daarnaast wil de partij geen Europees Burgerservicenummer.

Het verkiezingsprogramma bevat aparte paragrafen over onder andere Digitalisering, Cybersecurity en Big data en AI in de zorg. "Onze digitale infrastructuur, zowel van overheden als bedrijven, is kwetsbaar voor manipulatie door kwaadwillenden. We zijn te veel afhankelijk geworden van partijen buiten Europa. Dat moet anders. Voor het waarborgen van onze strategische autonomie is het hebben van een Europese cloudoplossingen noodzakelijk", aldus de ChristenUnie. Tevens wordt gepleit voor het gebruik van AI in de zorg. "Voorwaarde is dat de privacy van patiënten wordt geborgd en commercieel gebruik van data uitgesloten." Daarnaast moet de arts eindverantwoordelijke blijven.

Leeftijdsverificatie en zorgplicht

De partij wil ook een minimale leeftijd van 14 jaar voor social media invoeren. "Adequate leeftijdsverificatie is noodzakelijk voor sociale media, platformen met expliciete content (porno, geweld), goksites, kopen van alcohol, BNPL-diensten", laat het programma aanvullend weten. De ChristenUnie vindt verder dat 18-jarigen op een toegankelijke manier hun gegevens permanent moeten kunnen wissen. De partij pleit in het programma tevens voor een wettelijk geborgd recht op een schone lei voor iedereen. "Zodat consumenten op een duidelijke plek een verzoek kunnen indienen om al hun data te laten vernietigen."

Als het aan de ChristenUnie ligt komt er een "stevige Europese zorgplicht" voor digitale platforms en hostingbedrijven om op te treden tegen strafbare uitingen en gedragingen wanneer die op of door middel van deze platforms plaatsvinden. "Uitgangspunt is hierbij dat wat in de fysieke wereld niet is toegestaan, ook digitaal niet is toegestaan." Verder krijgen Nederlanders via het auteursrecht, naar Deens voorbeeld, copyright op hun eigen lichaam, gezichtskenmerken en stem.

In het verkiezingsprogramma geeft de partij ook aan dat het kritisch is op de ontwikkelingen rondom de Europese Digitale Identiteit (eID). "Als er een eID komt, moet dit vrijwillig, transparant en privacy-proof zijn. Er komt geen Europees Burgerservicenummer." Vorig jaar ging het Europees Parlement akkoord met de plannen voor de invoering van een Europese digitale identiteit. Daarbij werd ook afgesproken dat burgers geen Europees burgerservicenummer toegekend krijgen. Na het partijcongres van 6 september wordt het definitieve verkiezingsprogramma van de ChristenUnie vastgesteld.