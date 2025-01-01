Programma CDA: verbod op anonieme socialmedia-accounts en leeftijdsverificatie

Het CDA heeft vandaag het concept-verkiezingsprogramma voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, waarin het onder andere pleit voor het kunnen verbieden van anonieme socialmedia-accounts, verplichte leeftijdsverificatie voor social media en specifieke apps en het offline kunnen halen van websites en platforms die herhaaldelijk de regels overtreden. Daarnaast wil de partij de AVG tegen het licht houden en moet er ook een online meldplicht komen voor personen met een stadionverbond (pdf).

Het concept-verkiezingsprogramma heeft geen aparte hoofdstukken of paragrafen over cybersecurity, digitalisering of privacy, maar deze zaken komen in de verschillende algemenere onderwerpen aan bod. Wel is er een aparte paragraaf over "Nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie". Volgens het CDA oefenen sociale mediaplatforms ongekende invloed uit op de publieke opinie, informatievoorziening en sociale verhoudingen. "Daarom willen we anonieme sociale media-accounts kunnen verbieden", staat in het programma. De partij wil daarnaast ook een "verplichte leeftijdscheck" voor social media en "specifieke apps". Welke apps dit zijn staat niet vermeld. Ook wordt niet duidelijk gemaakt hoe de leeftijdsverificatie eruit moet komen te zien.

Verder wil het CDA platforms en websites bestraffen die zich niet aan de regels houden. "Bij herhaalde en grove schending willen we dat websites en platforms (tijdelijk) uit de lucht worden gehaald." Daarnaast vindt de partij dat Nederland initiatief moet nemen voor het aanscherpen van de Digital Services Act (DSA). "Waarmee we platforms als Telegram en X dwingen meer te doen om desinformatie en schadelijke of zelfs criminele content te weren." Tevens wil het CDA techbedrijven verplichten om standaard de veiligste en meest privacyvriendelijke instellingen te gebruiken.

AVG en boa's met bodycams

Het CDA richt zich in het programma ook op de AVG. "Waar de Algemene verordening gegevensbescherming belangrijk is in het beschermen van privacygegevens van inwoners, zit de wet ook vaak efficiënte samenwerking door delen van gegevens in de weg en zorgt de wet voor administratieve lasten. We houden deze wet goed tegen het licht. Daar waar voordelen voor betrokkenen evident zijn, willen we de ruimte benutten."

Voor mensen met een stadionverbod moet er een online meldplicht komen. Dit zou volgens de partij het omzeilen van stadionverbod moeten voorkomen. Alle boa’s moeten daarnaast standaard worden uitgerust met bodycams. Beelden van strafbare delicten zouden dan "direct als bewijs" kunnen worden gebruikt in de rechtszaal. "Onze waarden en normen, fatsoen en respect gelden ook online. We doen voorstellen om digitale rechten beter in de wet te verankeren, zoals het recht op transparantie en het recht op eigenaarschap van data", stelt het programma verder.

Big Tech

Het CDA zegt in het programma ook minder afhankelijk te willen worden van Big Tech buiten Europa. "Daarom investeren we in digitale autonomie, bijvoorbeeld door als Europa eigen cloud-toepassingen te maken, en met gelijkgestemde landen te bouwen aan de versterking van de Europese chipsector." Verder moet er een "commissaris AI" voor centrale regie komen. "Zo stimuleren we steviger samenwerking en data-uitwisseling tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden."

De partij wil ook de doorontwikkeling stimuleren van het Nederlands ‘large language-model’ GPT-NL als basis voor AI. "Ook stimuleren we de bouw van Europees-autonome datacentra. En steunen de komst van een AI-fabriek in Noord-Nederland en essentiële softwaretoepassingen." In het programma pleit het CDA ook voor een betere verankering van digitale ethiek. Daarnaast wil de partij "desinformatie" bestrijden. Zo wil het in Europees verband aan regelgeving werken. "Waaronder bronvermelding en de aanpak van anonieme accounts en factchecking." Tijdens het partijcongres op 6 september wordt het programma vastgesteld.