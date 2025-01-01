Onderzoekers van securitybedrijf Guardio hebben aangetoond hoe ze de AI-browser van Perplexity via een phishingmail op een phishingsite kunnen laten inloggen. Eerder hadden de makers van de Brave-browser laten zien hoe malafide prompts op een website zijn te gebruiken om informatie van gebruikers te stelen. De Comet-browser van Perplexity maakt het mogelijk om allerlei taken te automatiseren. Gebruikers kunnen de browser ook vragen om de inbox van een e-mailaccount te beheren.
Onderzoekers van securitybedrijf Guardio hadden de AI-browser zo ingesteld om e-mails op 'to-do items' te controleren en die ook uit te voeren. Vervolgens verstuurden de onderzoekers vanaf een nieuw e-mailadres een 'phishingmail' die van de Amerikaanse bank Wells Fargo afkomstig leek. Het bericht vroeg de ontvanger om op de meegestuurde link in te loggen. Deze link wees naar een echte phishingsite, merken de onderzoekers op.
Zodra de AI-browser de link verwerkt wordt die zonder enige verificatie geopend en worden automatisch de inloggegevens van de gebruiker ingevuld. "Door de gehele interactie van e-mail tot website af te handelen, staat Comet eigenlijk in voor de phishingpagina. De mens heeft nooit het verdachte adres van de afzender gezien, nooit over de link bewogen en had nooit een kans om aan het domein te twijfelen", aldus de onderzoekers.
Volgens de onderzoekers laat de aanval zien dat traditionele aannames over websecurity niet van toepassing zijn op 'agentic AI'. Brave rapporteerde het probleem van 'Indirect Prompt Injection' aan Perplexity dat met een oplossing kwam. De onderzoekers kwamen vorige week met een update waarin ze stellen dat de betreffende aanval niet helemaal in de browser is verholpen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.