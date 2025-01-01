Onderzoekers van securitybedrijf Guardio hebben aangetoond hoe ze de AI-browser van Perplexity via een phishingmail op een phishingsite kunnen laten inloggen. Eerder hadden de makers van de Brave-browser laten zien hoe malafide prompts op een website zijn te gebruiken om informatie van gebruikers te stelen. De Comet-browser van Perplexity maakt het mogelijk om allerlei taken te automatiseren. Gebruikers kunnen de browser ook vragen om de inbox van een e-mailaccount te beheren.

Onderzoekers van securitybedrijf Guardio hadden de AI-browser zo ingesteld om e-mails op 'to-do items' te controleren en die ook uit te voeren. Vervolgens verstuurden de onderzoekers vanaf een nieuw e-mailadres een 'phishingmail' die van de Amerikaanse bank Wells Fargo afkomstig leek. Het bericht vroeg de ontvanger om op de meegestuurde link in te loggen. Deze link wees naar een echte phishingsite, merken de onderzoekers op.

Zodra de AI-browser de link verwerkt wordt die zonder enige verificatie geopend en worden automatisch de inloggegevens van de gebruiker ingevuld. "Door de gehele interactie van e-mail tot website af te handelen, staat Comet eigenlijk in voor de phishingpagina. De mens heeft nooit het verdachte adres van de afzender gezien, nooit over de link bewogen en had nooit een kans om aan het domein te twijfelen", aldus de onderzoekers.

Indirect Prompt Injection

De ontwikkelaars van de Brave-browser ontwikkelden een andere aanval op Comet, waarbij ze malafide prompts op Reddit plaatsten om zo Perplexity-accounts over te nemen. Wanneer de gebruiker de AI-browser vraagt om de Reddit-pagina samen te vatten, worden de aanwezige malafide prompts uitgevoerd en kan er uiteindelijk een one-time password worden gestolen dat toegang tot het account geeft.

Volgens de onderzoekers laat de aanval zien dat traditionele aannames over websecurity niet van toepassing zijn op 'agentic AI'. Brave rapporteerde het probleem van 'Indirect Prompt Injection' aan Perplexity dat met een oplossing kwam. De onderzoekers kwamen vorige week met een update waarin ze stellen dat de betreffende aanval niet helemaal in de browser is verholpen.