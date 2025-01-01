Google gaat alleen apps van geverifieerde ontwikkelaars toestaan op Android

Google gaat straks alleen nog apps van geverifieerde ontwikkelaars toestaan op gecertificeerde Androidtoestellen, ook wanneer gebruikers apps buiten de Play Store om willen installeren. Ontwikkelaars moeten straks hun naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer geven, alsmede een kopie van hun legitimatiebewijs uploaden. Volgens Google moet de maatregel voorkomen dat kwaadwillenden malafide apps kunnen verspreiden.

De verplichting gaat als eerste gelden voor gecertificeerde Androidtoestellen in Brazilië, Indonesië, Singapore en Thailand. Vanaf september 2026 kunnen gebruikers in deze landen alleen nog maar apps van geverifieerde ontwikkelaars installeren. In 2027 en daarna volgt de wereldwijde uitrol van de maatregel. Voor ontwikkelaars die apps via de Play Store aanbieden vereist Google al sinds 2023 allerlei informatie.

Google zegt dat het voor studenten en hobbyisten met een ander soort account komt. Meer informatie over het hele proces zal de komende maanden volgen, aldus Google. Gecertificeerde Androidtoestellen worden standaard geleverd met Google Play Protect en verschillende Google-apps. Het gaat om een meerderheid van alle Androidtoestellen die in omloop zijn.

De aankondiging zorgt voor veel kritiek van gebruikers, zoals op Hacker News waar op het moment van schrijven meer dan vijftienhonderd reacties staan. De kritiek gaat vooral over de vrijheid om zelf software te kunnen installeren op de apparaten die mensen hebben.