Cyberagentschap CISA meldt actief misbruik van Git-kwetsbaarheid

Het Amerikaanse cyberagentschap CISA waarschuwt voor actief misbruik van een kwetsbaarheid in Git waardoor een aanvaller code op systemen kan uitvoeren. Git is een populaire oplossing voor softwareontwikkelaars om code van een lokale repository naar een remote Git-repository te krijgen. Zo kunnen meerdere programmeurs aan de code werken. Het is ook mogelijk om een remote Git-repository naar een lokale machine of andere locatie te kopiëren.

Het beveiligingslek, CVE-2025-48384, doet zich voor wanneer gebruikers nietsvermoedend een malafide repository met submodules via de --recursive flag klonen. Bij het verwerken van het .gitmodules bestand gaat Git niet goed om met configuratiewaarden en carriage return (\r of CR) karakters. Hierdoor kan een aanvaller de interne submodule paden manipuleren en Git naar onverwachte locaties op het filesystem laten schrijven.

Het probleem doet zich voor bij bepaalde versies van Git voor macOS en Linux. Op 8 juli verschenen er beveiligingsupdates voor het probleem. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.1.

Het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security laat weten dat er actief misbruik van het beveiligingslek wordt gemaakt. Details over de waargenomen aanvallen worden echter niet gegeven. Amerikaanse overheidsinstanties die met Git werken zijn opgedragen de patches voor 15 september te installeren.