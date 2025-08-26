Ransomware-aanval op it-leverancier raakt tweehonderd Zweedse gemeenten

Een ransomware-aanval op de Zweedse it-leverancier Miljödata die afgelopen zaterdag plaatsvond heeft bij elkaar zo'n tweehonderd gemeenten en regio's in Zweden geraakt. Miljödata levert HR-systemen. Tachtig procent van de Zweedse gemeenten maakt er gebruik van, alsmede allerlei bedrijven. Als gevolg van de ransomware-aanval hebben Zweedse gemeenten en regio's geen toegang tot hun HR-systemen.

De HR-systemen verwerken allerlei gevoelige informatie van medewerkers en het risico bestaat dat deze data, zoals medische gegevens, ook is buitgemaakt, waarschuwt de regio Gotland. De Zweedse privacytoezichthouder IMY heeft vanwege de ransomware-aanval op Miljödata een bericht verspreid waarin het stelt dat getroffen bedrijven en organisaties datalekken 72 uur na ontdekking moeten rapporteren. Verdere details, zoals hoe de ransomware-aanval mogelijk was, zijn nog niet bekend. Zweedse media melden dat de aanvallers 1,5 bitcoin losgeld eisen.