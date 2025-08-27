OM doet strafrechtelijk onderzoek naar datalek bij Clinical Diagnostics

Het Openbaar Ministerie (OM) doet strafrechtelijk onderzoek naar het datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Criminelen wisten bij het lab de persoonlijke en medische gegevens van zeker een half miljoen mensen te stelen. "Vanwege de grote maatschappelijke impact zijn de politie en het Openbaar Ministerie twee weken geleden ambtshalve, dus op eigen initiatief, een strafrechtelijk onderzoek gestart", zo laat het OM vandaag weten.
Het onderzoek richt zich op de vraag wie de gegevens hebben gestolen. De datadiefstal werd opgeëist door een ransomwaregroep genaamd Nova. Het lab zou de criminelen hebben betaald om de gegevens te verwijderen. Inmiddels zijn bij Clinical Diagnostics door de politie digitale sporen gevorderd. Het OM zegt dat het vanwege het opsporingsbelang niet eerder bekend kon maken dat het onderzoek doet. Verder laat het Openbaar Ministerie weten dat het strafrechtelijk onderzoek losstaat van eventuele civiele procedures.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.