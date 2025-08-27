OM doet strafrechtelijk onderzoek naar datalek bij Clinical Diagnostics

Het Openbaar Ministerie (OM) doet strafrechtelijk onderzoek naar het datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. Criminelen wisten bij het lab de persoonlijke en medische gegevens van zeker een half miljoen mensen te stelen. "Vanwege de grote maatschappelijke impact zijn de politie en het Openbaar Ministerie twee weken geleden ambtshalve, dus op eigen initiatief, een strafrechtelijk onderzoek gestart", zo laat het OM vandaag weten.

Het onderzoek richt zich op de vraag wie de gegevens hebben gestolen. De datadiefstal werd opgeëist door een ransomwaregroep genaamd Nova. Het lab zou de criminelen hebben betaald om de gegevens te verwijderen. Inmiddels zijn bij Clinical Diagnostics door de politie digitale sporen gevorderd. Het OM zegt dat het vanwege het opsporingsbelang niet eerder bekend kon maken dat het onderzoek doet. Verder laat het Openbaar Ministerie weten dat het strafrechtelijk onderzoek losstaat van eventuele civiele procedures.