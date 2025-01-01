Netbeheer Nederland waarschuwt voor phishingmails over betaalachterstand

Netbeheer Nederland waarschuwt mensen voor phishingmails die uit naam van de vereniging worden verstuurd en stellen dat de ontvanger een betaalachterstand heeft en mogelijk wordt afgesloten. De phishingmail wijst naar een domeinnaam die op die van Netbeheer Nederland lijkt. Op de phishingsite wordt allerlei persoonlijke informatie gevraagd, zoals naam, geboortedatum, rekeningnummer en telefoonnummer.
"Goed om te weten: netbeheerders versturen geen facturen naar consumenten en innen ook geen geld. Iedereen in Nederland betaalt netbeheerkosten via de energierekening die je van je energieleverancier krijgt", aldus Netbeheer Nederland, waarin alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland verenigd zijn. Ontvangers van het bericht wordt geadviseerd het te verwijderen. Wie gegevens op de phishingsite heeft ingevuld wordt aangeraden om contact met de Fraudehelpdesk op te nemen.
