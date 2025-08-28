AIVD: Nederlandse internet- en hostingproviders doelwit van cyberspionage

Nederlandse internet- en hostingproviders zijn het doelwit geweest van cyberspionage door een groep aanvallers genaamd Salt Typhoon, zo melden de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten MIVD en AIVD vandaag. Salt Typhoon zou een door de Chinese staat gesteunde groep zijn. Uit onderzoek van de MIVD en AIVD blijkt dat de aanvallers toegang hadden tot routers van de Nederlandse doelwitten. Om welke partijen het gaat is niet bekendgemaakt.

"Zover bekend zijn de hackers niet verder doorgedrongen in hun interne netwerken", aldus het ministerie van Defensie en de AIVD. Eind vorig jaar waarschuwden de FBI, de Amerikaanse geheime dienst NSA en diensten uit andere Five Eyes-landen dat aan China gelieerde actoren bij grote telecomproviders zijn binnengedrongen om zo spionagecampagnes uit te voeren. "De MIVD en AIVD kunnen een deel van de inhoud van het Amerikaanse onderzoek nu met eigenstandige inlichtingen bevestigen", laten het ministerie en de AIVD verder weten.

Gisteren kwamen inlichtingendiensten en cyberagentschappen uit een groot aantal landen, waaronder de AIVD en MIVD, met een waarschuwing voor gehackte routers bij telecombedrijven, internetproviders en andere bedrijven. Volgens de diensten hebben de aanvallers het voorzien op backbone routers van grote telecomproviders, alsmede provider edge (PE) en customer edge (CE) routers bij allerlei andere partijen. Om toegang tot de routers te krijgen maken de aanvallers gebruik van bekende kwetsbaarheden.

Het ministerie van Defensie en de AIVD stellen dat waar mogelijk de MIVD, AIVD en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) eerder dreigingsinformatie hebben gedeeld met doelwitten en andere relevante doelgroepen. Verder wordt gemeld dat continue inzet en aandacht nodig is om cyberoperaties tegen Nederlandse belangen tijdig te detecteren en verhelpen.