Amerikaanse 911-centrales laten AI telefoongesprekken afhandelen

Meerdere 911-centrales in de Verenigde Staten maken gebruik van AI voor het afhandelen van telefoongesprekken. Het gaat dan om niet-urgente telefoontjes over bijvoorbeeld geluidsoverlast, parkeerovertredingen en gestolen portemonnees. De 'AI voice assistant' van Aurelian wordt volgens TechCrunch in verschillende Amerikaanse staten gebruikt, die volgens het bedrijf bijna vijf miljoen mensen bedienen. Dagelijks zou de oplossing duizenden telefoontjes verwerken.

Wanneer een beller de 'non-emergency line' van de 911-centrale belt wordt die met de AI voice assistant verbonden, die vervolgens moet bepalen wat de beller nodig heeft. Afhankelijk van de verzamelde informatie kan de AI het gesprek afhandelen of wordt er informatie naar politie doorgestuurd voor verdere actie. De AI-oplossing zou ook in staat moeten zijn om een echte noodsituatie te herkennen en de beller dan met een menselijke centralist door te verbinden.

Volgens het AI-bedrijf maken 911-centrales gebruik van de oplossing omdat ze continu onderbemand zijn en de voice assistant ervoor zorgt dat echte mensen op noodoproepen kunnen reageren. Tijdens een recente investeringsronde haalde Aurelian 14 miljoen dollar op.