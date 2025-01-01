Anthropic gaat AI-modellen trainen met chatgesprekken van gebruikers

AI-bedrijf Anthropic gaat de eigen AI-modellen standaard trainen met data en gesprekken die gebruikers met chatbot Claude voeren, zo laat het bedrijf in een blogposting weten. Daarnaast zal de data die het bedrijf voor trainingsdoeleinden gebruikt vijf jaar worden bewaard. Gebruikers die dit niet willen moeten hier actief bezwaar tegen maken door de instellingen aan te passen.

Het nieuwe beleid gaat gelden voor gebruikers met een Claude Free, Pro en Max abonnement. Het gaat hierbij om consumentenaccounts en niet de zakelijke diensten die Anthropic biedt. Bestaande gebruikers hebben tot 28 september de tijd om de nieuwe voorwaarden te accepteren. Nieuwe gebruikers kunnen tijdens de registratie de standaardinstelling aanpassen.

De nieuwe bewaartermijn geldt voor nieuwe of hervatte chats en programmeersessies, alsmede voor feedback die gebruikers geven op de antwoorden van Claude. In het geval van feedback zal Anthropic het volledige gesprek opslaan. Voor gebruikers die geen toestemming geven voor het gebruik van hun data blijft de bestaande bewaartermijn van 30 dagen gelden. Gebruikers zijn zeer kritisch over het gebruik van hun data en de nieuwe voorwaarden, zo blijkt uit reacties op Reddit.