Clinical Diagnostics: gegevens 850.000 patiënten gestolen door criminelen

Criminelen hebben bij Clinical Diagnostics de gegevens van in totaal 850.000 patiënten gestolen, zo heeft het medisch laboratorium in Rijswijk zelf via een persbericht bekendgemaakt. Het gaat om gegevens van vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Vandaag werd al bekend dat in ieder geval de gegevens van 715.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek waren buitgemaakt.

"Het heeft enige tijd geduurd om inzichtelijk te krijgen welke data door de aanval is geraakt. Daarvoor was het noodzakelijk om grote aantallen computerbestanden handmatig te openen", geeft Clinical Diagnostics als reden voor het nu pas bekend maken van het aantal slachtoffers. De gestolen gegevens bestaan van patiënten die niet via het bevolkingsonderzoek zich lieten testen uit onder andere naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, gegevens over het type onderzoek en testuitslagen, burgerservicenummer, gegevens aanvrager en naam zorgverzekeraar.

Clinical Diagnostics laat verder in het persbericht weten dat het samen met externe experts bezig is om de oorzaak van de aanval grondig te onderzoek en systemen verder te versterken. Hoe de aanval mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. Verder maakt het lab excuses voor de veroorzaakte onrust, aldus RTL Nieuws.