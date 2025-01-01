Nieuws
Clinical Diagnostics: gegevens 850.000 patiënten gestolen door criminelen

vrijdag 29 augustus 2025, 15:35 door Redactie, 5 reacties

Criminelen hebben bij Clinical Diagnostics de gegevens van in totaal 850.000 patiënten gestolen, zo heeft het medisch laboratorium in Rijswijk zelf via een persbericht bekendgemaakt. Het gaat om gegevens van vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en patiënten van privéklinieken en huisartsen. Vandaag werd al bekend dat in ieder geval de gegevens van 715.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek waren buitgemaakt.

"Het heeft enige tijd geduurd om inzichtelijk te krijgen welke data door de aanval is geraakt. Daarvoor was het noodzakelijk om grote aantallen computerbestanden handmatig te openen", geeft Clinical Diagnostics als reden voor het nu pas bekend maken van het aantal slachtoffers. De gestolen gegevens bestaan van patiënten die niet via het bevolkingsonderzoek zich lieten testen uit onder andere naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, gegevens over het type onderzoek en testuitslagen, burgerservicenummer, gegevens aanvrager en naam zorgverzekeraar.

Clinical Diagnostics laat verder in het persbericht weten dat het samen met externe experts bezig is om de oorzaak van de aanval grondig te onderzoek en systemen verder te versterken. Hoe de aanval mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. Verder maakt het lab excuses voor de veroorzaakte onrust, aldus RTL Nieuws.

Vandaag, 15:41 door Anoniem
" Daarvoor was het noodzakelijk om grote aantallen computerbestanden handmatig te openen"

hieruit maak ik op dat ze hun zaken niet netjes in een database hebben staan maar in losse CSV'tjes etc.
Klinkt niet echt professioneel zo.
Vandaag, 15:45 door Anoniem
Verder maakt het lab excuses voor de veroorzaakte onrust
Nee, DAAR hebben de slachtoffers wat aan...
Vandaag, 15:52 door Anoniem
De 715.000 is 850.000 geworden.

Maar in de realiteit zijn er in de loop der jaren andere dataleaks geweest en het aantal Nederlanders waarvan de BSN op Russische darknet forums (4 euro per identiteit , soms met open websessies erbij) is echt wel een veelvoud van die 850.000

Mensen die vroeger een eenmanszaak hadden moesten van de Belastingdienst hun BSN op elke uitgaande factuur zetten.

Beter doet de overheid een goede voorlichtingscampagne over de BSN, en geeft iedereen een nieuwe BSN -of- maakt deze veranderbaar. De burger zou dan zelf moeten opdraaien voor de kosten van een nieuw paspoort+id+rijbewijs want dat bedrag is nog te overzien.
Vandaag, 15:53 door Anoniem
Gaan we de miljoen patiënten met gelekte gegevens halen of blijven we bij de 900.000 steken?

Uit alle berichtgeving doemt een beeld op van een amateuristische bende. Zouden we een vergelijking met DigiNotar kunnen gaan trekken?
Vandaag, 15:54 door Anoniem
Door Anoniem:
Verder maakt het lab excuses voor de veroorzaakte onrust
Nee, DAAR hebben de slachtoffers wat aan...
t is nog altijd beter dan arrogante kwallen die te beroerd zijn om überhaupt excuses aan te bieden en juist de schuld bij de slachtoffers neer te leggen.
